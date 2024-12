Santa Cruz: «Convoco al alcalde a que haga su trabajo», afirma Mucarzel ante el paro de transporte

“Santa Cruz no es un sindicato para que quieran imponer lo que les da la gana. El paro de los micreros tiene consecuencias y serán sancionados. Pinchar llantas y amedrentar a quienes quieren trabajar es un delito. La Fiscalía y la Policía deben actuar de oficio”, declaró la autoridad.

Mucarzel aseguró que el Concejo Municipal no aprobará un incremento en el pasaje mientras no exista un estudio técnico que lo justifique. «No hay sustento para subir el pasaje. Los ciudadanos deben pagar Bs 2, no Bs 2,50. Vamos a hacer respetar la ley vigente», dijo.