Santa Cruz: Dirigente del transporte; «Que la población acepte las pastillas»

Segundo Ricaldi afirmó que la población «está aceptando» la tarifa de 2.37 bolivianos.

Milen Saavedra







Fuente: Red Uno

Ante la definición de una nueva tarifa del pasaje de transporte público de 2.37 bolivianos, dirigentes de micros de Santa Cruz adelantaron que, al no contar con centavos para dar cambio, entregarán pastillas a la población, que deberá aceptarlas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Segundo Ricaldi, dirigente de transporte urbano, consideró que el monto establecido por el estudio de costos es «complicado», por lo que se buscan alternativas.

«Va a ser un poquito complicado, pero hay alternativas y soluciones. Si el usuario le da 2.40, el chofer va a agarrar, no hay ningún inconveniente. Ahora, a veces no hay ni 20 ni 10 centavos, entonces, estamos instruyendo a los choferes que le dé una pastilla o dulce, como hacen en supermercados o tiendas de líneas telefónicas, cuando se deben dar centavos. No hay problema, eso se puede solucionar», afirmó en El Mañanero.

Los choferes darán dulces como cambio. Fotos: Red Uno.

Asimismo, comentó que la población está aceptando pagar esta nueva tarifa.

«Agradecemos a la población que se ha concientizado que nosotros estamos cobrando esa cantidad por la sugerencia y lo que demostró nuestro señor Alcalde en el estudio de costos que hizo. Entonces, es 2.37 lo que se está cobrando», agregó.

El dirigente apuntó a la poca circulación de monedas de 10 centavos para justificar el cambio en pastillas.

La población rechaza recibir pastillas como cambio. Foto: Red Uno.

«Lamentablemente, ya no hay 10 centavos, esto ha sido como una devaluación. Esos 50 centavos, lo tomamos como 20 centavos porque todo ha subido. Con 50 ctvs., no puedes comprar ni pan, que ha subido a dos por 1.50, el nivel de inflacionario es grande hoy por hoy. Pedir a la población, para que no haya problema, que acepte esa pastilla», comentó.

Respecto a establecer una tarifa de 2.50, Ricaldi prefirió no comentarlo porque sería «otro abuso más».

«No queremos molestar a la población. Queremos seguir con esta situación de que haya una aceptación por el momento y que estemos bien de la mano con las juntas vecinales, controles sociales. Es muy importante que la población esté utilizando nuestro medio de transporte, no así en paros. Queremos trabajar con el pasaje de usuario que ha dado Fejuve también. Tenemos que seguir así y le agradezco a la población, con toda humildad ,que siga pagando esos 2.37«, complementó.