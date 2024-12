Santa Cruz: Gendarmes tomaron la Quinta Municipal exigiendo atención a sus demandas laborales

La dirigente señala que el Gobierno Municipal cuenta con alrededor de 700 guardias municipales, pero un 10 por ciento no está afiliado al sindicato, por lo tanto, no cumple con las movilizaciones.

El vocero de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, reiteró que la comuna actúa de acuerdo con la ley. “El paro de ellos es para exigir que se recontraten a los guardias que no cumplen la ley, porque no tienen su libreta de servicio militar, pero el municipio no va a incumplir la norma. Este es un tema no se va a tranzar”, dijo al indicar que los fallos aún están en revisión.