Santa Cruz se queda sin atención en hospitales municipales hasta el próximo año

“Los hospitales se caen a pedazos , no hay medicamentos y seguimos sin respuestas del alcalde. Este abandono afecta tanto al personal como a los pacientes que necesitan atención”, denunció Patiño.

El incumplimiento de la Alcaldía cruceña ha desatado esta situación. Según Evert Patiño, secretario de Conflictos de Fesirmes, el municipio no ha abonado los salarios de noviembre ni ha emitido los contratos para el 2025, dejando a más de 5.200 trabajadores en incertidumbre laboral.

Un ejemplo claro de las condiciones críticas es el hospital de la Pampa de la Isla, donde el techo colapsó recientemente sobre una paciente intubada en terapia intensiva. “La situación no puede seguir así. Pedimos al alcalde que actúe antes de que sea demasiado tarde”, agregó Patiño.

Impacto para la población

Según Fesirmes, más del 85% del personal de salud de primer y segundo nivel quedará sin contrato al finalizar el año.

“El municipio debe asumir la responsabilidad de garantizar la salud de los cruceños. Si no hay contratos, no podemos trabajar. Esto no solo afecta al personal, sino a todos los ciudadanos que dependen de los servicios públicos de salud”, advirtió Patiño.