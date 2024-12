Según periodista de EEUU, Maximiliano Dávila se declaró ‘no culpable’ ante la juez Tarnofsky

Dávila es acusado de conspirar para traficar cocaína a EEUU y por conspirar para usar y poseer ametralladoras.

Fuente: Unitel

Tras arribar este viernes a Estados Unidos, el exjefe antidrogas de Bolivia, Maximiliano Dávila, fue presentado ante la juez Robyn F. Tarnofsky, en una audiencia en la que el boliviano se declaró ‘no culpable’ de los cargos por los que ha sido acusado.

OK – now at presentment on narco charges of Bolivia former govt official Davila-Perez. As only media here, Inner City Press will live tweet, thread below https://t.co/QSnhG0JQwZ

— Inner City Press (@innercitypress) December 13, 2024