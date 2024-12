Seis de cada 10 adolescentes embarazadas en Uruguay fueron víctimas de abuso sexuales

El prestador de salud estatal advirtió que detrás de cada gestación hay “vidas complejas” y señaló que en algunos casos hay indicios de trata de personas

Los embarazos en niñas y menores de 15 años en Uruguay son una derivación, en general, de “vidas complejas”, marcadas por la “vulneración de derechos y de violencia”. A ese diagnóstico llegó la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el prestador de salud estatal en Uruguay, luego de presentar un estudio sobre el tema. “Las gestaciones tempranas exponen a las niñas a graves consecuencias para su salud integral”, expresa la institución en un comunicado.

El 39% de los casos de embarazos son producto de un abuso sexual y en un 22% restante no se puede descartar estas situación violenta. En otras palabras: el 61% de los embarazos adolescentes estuvo vinculado a un abuso sexual. En el restante 39%, en tanto, no se detectó que haya habido una situación violenta.

Otros datos del estudio muestran que el 21% de los embarazos que terminan en aborto presentan complicaciones luego de someterse a este proceso porque sufren anemia o infecciones. El 87% de las mujeres que deciden llevar adelante el embarazo, en tanto, tienen problemas durante la gestación, en el parto o la cesárea.

El presidente de ASSE, Marcelo Sosa, se refirió en una conferencia de prensa al caso de una adolescente que falleció luego de someterse a un aborto en diciembre de 2020. La menor había sido atendida por varios profesionales del prestador estatal, pero no encendió ninguna luz de alarma. “No puede ser que una niña menor de 15 años ingrese al sistema con un embarazo y no se prenda ninguna alarma. Muchas veces, detrás de ese embarazo, hay causas de abuso. Y eso era lo que pasaba: no se prendía una alarma”, sostuvo, en declaraciones recogidas por el noticiero Telemundo de Canal 12.

Sosa destacó que a partir de 2021 se generó una “herramienta” para estudiar los casos de menores de 15 años embarazadas. Fue a partir de esos análisis que se detectó que en el 60% de los casos se detectaron situaciones de abuso.

ASSE comenzó a hacer un seguimiento de los casos desde 2021. Desde ese año y hasta 2023, se registraron 190 casos de menores de 15 años embarazadas.

En Montevideo –la capital uruguaya y donde vive prácticamente la mitad de la población de Uruguay– se registró la mayor cantidad de casos de menores de 15 años embarazadas (50). Lo siguen Salto (23), Canelones (15), Artigas (13), Rivera (12) y Salto y Tacuarembó (11). “Solo un departamento aparece con cero caso y realmente habría que estudiar mejor si no hay un subregistro”, señaló Sosa.

La inmensa mayoría de las adolescentes embarazadas tenía 14 años. La más chica, tenía 11 años.

“Detrás de un embarazo hay toda una situación familiar, muchas veces, de abuso o cosas peores como pueden ser trata. El 39% son embarazos de sus pares –entre jóvenes–, pero un 60% que no son con menores son situaciones de abuso. Como sociedad tenemos que trabajarlo”, concluyó Sosa.

ASSE puede presentar estos datos porque en los últimos años mejoró el registro sobre el “contexto del embarazo”. Estos estudios incluyen una indagación sobre el vínculo que mantiene la adolescente embarazada con el padre del hijo y la edad que el hombre tiene. Luego, se implementa una “revisión longitudinal”.

Con esta información, se logra aumentar la “captación precoz del embarazo” así como disminuir la “edad gestacional” en la que se realiza la primera ecografía. Además, se identifican antes posibles “riesgos” de interrupción del embarazo.

ASSE considera que hay “desafíos” hacia el futuro. Es necesario, consideran sus autoridades, discutir la “reconceptualización de los embarazos infantiles” y pensar en “intervenciones adecuadas, oportunas y en clave de derechos”.