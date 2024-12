Senador Montero: Los opositores nos vamos a sentar en una mesa y al final definiremos al candidato presidencial

El jefe de la Bancada de Creemos, senador Henry Montero, señaló que el líder de la Alianza Creemos, desde su secuestro político en Chonchocoro dio el lineamiento de trabajar por la unidad de la oposición y todos los dirigentes políticos que no comulgaron con el Movimiento Al Socialismo (MAS) se sentarán en una mesa para definir al próximo candidato presidencial.

Fuente: Prensa Creemos

“(Primero), nos vamos a sentar en una mesa, (segundo), vamos a ver de cuál es la propuesta para el país y cómo vamos a sacar de la crisis, sobre todo, de cómo vamos a sacar al MAS del gobierno, tercero, se tendrá que ver de quién es el mejor posicionado y el mejor candidato. Creo que, si le quitó (o no) la sigla, no entremos a la estrategia masista de que la pugna es interna y entre la oposición, no; la pugna es contra el masismo, independiente de que algunos dirigentes quieran ser (candidatos)”, afirmó.

Montero reiteró que los dirigentes de los distintos frentes políticos se sentarán en una mesa, incluso con la presencia del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien tiene la moral para poder expresar muchos argumentos a quienes se ven como opositores, pero buscar la unidad en base a una propuesta política, económica y social para los bolivianos.

“Por último, veremos de quién será el nombre y cuál va a ser la metodología, ése es otro tema que en su momento vamos a trabajar (…) Quiroga también paseó por Chonchocoro, ya su foto estuvo y las decisiones que vaya a existir desde Chonchocoro van a ser muy importantes en el lineamento de nuevo candidato a presidente de los bolivianos. Es bueno recordar a los bolivianos que Luis Fernando Camacho puede ser candidato a presidente y tiene toda la moral porque destruyó al masismo”, subrayó.

