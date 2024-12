Sernap pretende que elaboren planes de manejo de 4 áreas protegidas de Bolivia con consultorías y en 21 días

De la información obtenida, se conoce también que dos de las cuatro convocatorias cuentan con la adjudicación aprobada el pasado 10 de diciembre.

Una revisión del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) reveló que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), sorpresivamente, lanzó convocatorias de consultorías por producto para la elaboración de los planes de manejo de cuatro áreas protegidas de Bolivia en un tiempo “récord” de 21 días.

El Sernap lanzó este mes la “Consultoría por Producto para la elaboración de Planes de Manejo de Cuatro Áreas Protegida”, y según el SICOES con los códigos asignados son el Parque Nacional Carrasco (Cuce: 24-0065-01-1499707-1-1), Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró (Cuce: 24-0065-01-1500230-1-1), Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Iñao (Cuce: 24-0065-01-1498738-1-2) y Reserva Nacional de la Vida Silvestre Amazónica Manuripi (Cuce: 24-0065-01-1499739-1-1).

De la información obtenida, se conoce también que dos de las cuatro convocatorias cuentan con la adjudicación aprobada el pasado 10 de diciembre, y consiguientemente, el respectivo contrato suscrito. En el Parque Nacional Carrasco la consultoría tendrá un costo de 296.000 Bs, mientras que en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Iñao costará 380.000 Bs, según SICOES.

La convocatoria del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró fue declarada desierta y la consultoría de la Reserva Nacional de la Vida Silvestre Amazónica Manuripi, fue descalificada por no completar con toda la documentación requerida, según una nota de prensa del Comité Pro Defensa de las Áreas Protegidas.

Un plan de manejo es un instrumento dentro de la planificación que orienta todas las acciones que se desarrollarán para el logro de los objetivos de conservación de cada área, teniendo en cuenta una visión a corto, mediano y largo plazo.

El artículo 28 del Reglamento General de Áreas Protegidas dice claramente que “Es el instrumento fundamental de planificación y ordenamiento espacial que define y coadyuva a la gestión y conservación de los recursos del AP y contiene las directrices, lineamientos y políticas para la administración del área, modalidades de manejo, asignaciones de usos y actividades permitidas con sujeción a lo establecido en este Reglamento”.

Asimismo, señala que los planes de manejo “contienen instructivos para la protección y desarrollo integral de las APs a través de evaluaciones de todos los recursos que la contienen, expresada en un diagnóstico que sirva de base para la zonificación y los objetivos de gestión y estrategia del área”. Además de ser procesos participativos de las comunidades asentadas en esas áreas.

En el caso, por ejemplo, del Parque Nacional Carrasco ubicado en las provincias Chapare, Tiraque y Carrasco del Departamento de Cochabamba, creado el 11 de octubre de 1991 con el Decreto Supremo Nº 22940, hace más de 30 años no cuenta con un plan de manejo, y según expertos ambientalistas: su elaboración es un trabajo “titánico”, considerando el asentamiento ilegal de colectivos humanos, la actividad antrópica ilegal (existen en su interior cultivos de la planta de hoja de coca no autorizados y avasallamientos), además de tener una considerable extensión que supera las 600.000 has de superficie.

Llama la atención que la ejecución de las consultorías deberá cumplirse en el lapso de 21 días calendario y al haberse efectuado las adjudicaciones respectivas el pasado 10 de diciembre, tendrán que ser concluidas hasta el 31 de diciembre, fecha en que concluye, coincidentemente, la gestión fiscal 2024.

Anteriores gestiones

De la revisión de anteriores gestiones y como antecedentes de las elaboraciones de otros planes de manejo en áreas protegidas con consultorías, es posible encontrar plazos más largos o “plazos razonables”.

Por ejemplo, el último plan de manejo elaborado a través de una Consultoría por Producto para el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Aguaragüe que fue elaborado por la Empresa Consultora Cuencas Sustentables S.R.L. y de acuerdo a sus términos de referencia se estableció un plazo de elaboración de 52 semanas, que al final fue ampliado a 61 semanas, es decir más de 15 meses.

De la misma manera, el proceso de actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional y Área Nacional de Manejo Integrado Madidi adjudicado a la Empresa Servicio de Desarrollo Interdisciplinario S.R.L. fue previsto para dos meses y medio (75 días), sin contar con un periodo más de ampliación, menciona en la nota del Comité Pro Defensa de las Áreas Protegidas.

