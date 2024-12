Si falta aceite es culpa del Gobierno que “no apoyó” la producción de soya, advierte dirigente

Fuente: Unitel

Ante la suspensión temporal para la exportación de aceite, el dirigente soyero Eliazer Arellano cuestionó esta política estatal y responsabilizó al Gobierno por esta situación, advirtiendo que no hay el soporte necesario para la producción del grano, insumo clave que requiere la agroindustria para obtener el aceite.

¿Cómo quiere que haya aceite para los bolivianos si ustedes (las autoridades) no nos apoyan con diésel y con biotecnología? No podemos cosechar nuestra soya”, cuestionó el dirigente, al remarcar que aún hay un 15% de la soya de invierno que no se ha podido cosechar, principalmente por la falta del combustible.

Según el ejecutivo, aún hay un 15% de soya sin cosechar en el Norte Integrado cruceño y las labores están paralizadas debido a la lluvia, donde otra hubiera sido la historia si se hubiera abastecido al sector con diésel de manera oportuna.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas