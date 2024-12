Sifde recomendó inhabilitación de Marvin Molina por hacer campaña, él dice que informe fue rechazado

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) recomendó la inhabilitación de la candidatura de Marvin Molina que postula al Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque hizo campaña en su cuenta de Facebook. Sin embargo, el aludido afirmó que ese informe fue rechazado porque no tenía fundamento.

Candidato al TJS por Potosí, Marvin Molina. Foto: Internet

Fuente: ANF

“En virtud de la conducta infractora, se considera que el candidato Marvin Molina Casanova debe ser sancionado con la inhabilitación del proceso electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de Difusión de Méritos y el Artículo 83 de la Ley 026”, dice una de las recomendaciones del informe del Sifde al que accedió la ANF.

El postulante al TSJ por Potosí, Marvin Molina, en contacto con este medio, aseguró que ese informe fue rechazado por la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí porque no existen elementos que prueben que haya vulnerado la norma electoral y el Reglamento de Difusión de Méritos.

“Yo debo tener cinco denuncias, una que fue presentada por el diputado Juan José Torrez, el amigo del diputado, su hermano y, para rematar, se suma este informe que hace el Sifde de dos publicaciones que se hubieran hecho en mi página de Facebook. Todos esos informes han sido rechazados, incluso el reporte de oficio que hace el Sifde”, señaló.

De acuerdo a la norma electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la única instancia que debe difundir los méritos de los candidatos a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en caso de que lo infrinjan serán sancionados con la inhabilitación de su postulación.

Empero, en una revisión que hizo la ANF a las redes sociales de los más de 100 candidatos se verificó que los postulantes están haciendo campaña con la distribución de material y difusión de sus méritos, experiencia y perfil académico, en muchos se pide el voto. Incluso llegaron al área rural para entregar canastones, instalar puntos de atención médica y asesoramiento jurídico gratuito.

El informe

El reporte técnico SIFDE-RC-PT-EJ/001/2024 del 28 de octubre de la presente gestión y suscrito por el responsable del Sifde, Grover Alejandro Pillco, hizo el análisis de cuatro publicaciones que hizo Molina en su página oficial de Facebook entre el 1 y 25 de octubre.

La primera observación es a un video que se publicó el 1 de octubre de 2024 en su página de Facebook, donde muestra elementos gráficos que vulnera la norma electoral porque el postulante publicita su imagen y hace conocer los logros que realizó al frente del Consejo de la Magistratura.

“Se observa que el postulante publica un spot en su página de Facebook promocionando su imagen y la gestión que desempeñó como presidente del Consejo de la Magistratura, induciendo a la ciudadanía a votar por su candidatura, lo que constituye una solicitud indirecta de voto”, señala el documento.

La segunda observación es a un video que se publicó el 14 de octubre donde Molina también difunde los logros que se obtuvieron cuando ejerció como presidente de la Magistratura. El tercer análisis que hacen es a un spot que contiene los mismos elementos, el cual se difundió el 20 de ese mes.

La última observación es a una imagen que se publicó el 25 de octubre donde señala que Molina da entender que podrá realizar un cambio en la justicia, usa la frase “Por una justicia que responda a los intereses de los potosinos. Trabajemos juntos para construir un sistema judicial que proteja nuestros derechos y fortalezca nuestra tierra”.

Al respecto, Molina indicó que esos elementos no son muestra de que esté realizando campaña y solicitando votos, dijo que la norma no le prohíbe difundir el trabajo que realizó cuando estaba al frente del Consejo de la Magistratura.

“También me observan un eslogan que sale en una de las publicaciones que dice ‘Potosí para los potosinos’, eso no es una vulneración a la norma. Todos los candidatos están haciendo cosas peores, a ningún otro candidato le han iniciado procesos y a mi me cuestionan todo lo que hago”, manifestó.