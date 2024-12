Siria ha cambiado un dictador vil por un futuro incierto

No está claro cuán estable o benigno será el nuevo régimen

El alto comandante rebelde Abu Mohammed al-Golani habla a una multitud en la mezquita de Ummayad en Damasco, después de que los rebeldes sirios anunciaron el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. 8 de diciembre de 2024. REUTERS/Mahmoud Hassano

Fuente: Infobae

Hubo alegría, horror y angustia a la vez. Muchos de los detenidos liberados de Saidnaya, la prisión más notoria de Siria, eran cáscaras: cuerpos esqueléticos, miradas vacías. Salieron tambaleándose de celdas donde docenas de personas habían sido hacinadas en cámaras oscuras y pestilentes. En las paredes de una de ellas alguien había garabateado en árabe: “Llévenme de una vez”.

Algunos prisioneros habían estado allí durante décadas, tanto tiempo que olvidaron sus nombres y sus familias los habían declarado muertos. De una celda en la sección de mujeres salió un niño pequeño, un bebé que puede haber pasado toda su vida en la cárcel.

Quienes encontraron a sus seres queridos con vida no podían creer su suerte. Quienes no lo encontraron se desesperaron. Se extendió un rumor de horrores aún más espantosos debajo de Saidnaya: miles de prisioneros más vivos pero atrapados en celdas subterráneas escondidas detrás de puertas ocultas.

Era una especie de falsa esperanza perversa. Un grupo que representa a los detenidos sirios finalmente emitió una declaración refutando la afirmación. La prisión estaba vacía, decían; no había más celdas ocultas, ni más sobrevivientes.

Pero incluso los rumores falsos contienen algo de verdad. Bashar al-Assad, el dictador de larga data, era lo suficientemente brutal como para que los sirios consideraran plausible que hubiera construido una mazmorra debajo de otra mazmorra. Era difícil imaginar una profundidad a la que no se hundiría.

Última resistencia y liberación

Siria finalmente está libre de la brutalidad de Assad. Una ofensiva rebelde que comenzó en el noroeste el 27 de noviembre avanzó a la velocidad del rayo. Para el 8 de diciembre, los insurgentes habían llegado a Damasco, la capital, y Assad había huido a Rusia, poniendo fin al gobierno de 53 años de su familia.

Lo que viene a continuación es incierto, pero sin duda tendrá profundas implicaciones para la región. La mayoría de los sirios dudan que pueda ser peor que lo que vino antes.

Los rebeldes pudieron derrocar a Assad en 13 días debido a la decadencia constante de los 13 años anteriores. En 2011, tras decidir reprimir con violencia los llamamientos a la democracia, cientos de miles de jóvenes sirios perdieron la vida en la guerra civil que siguió.

Millones más huyeron a países vecinos o a Europa. En los últimos años, a medida que el régimen recuperaba el control sobre gran parte de Siria, la estabilidad trajo pocos beneficios a los que se quedaron. Un pequeño círculo de especuladores se enriqueció entre las ruinas.

Los rebeldes, liderados por un grupo islamista llamado Hayat Tahrir al-Sham (HTS), habían pasado años entrenándose para su ofensiva. Parecían un ejército moderno, con drones y fuerzas especiales y una estructura de mando centralizada. Pero su arma más importante era la motivación: querían derrocar al régimen, mientras que el ejército sirio ya no tenía la voluntad de preservarlo.

Los oficiales superiores abandonaron las líneas del frente para trasladar a sus familias a zonas más seguras del país. Las bases abandonaron sus puestos. Los partidarios extranjeros del régimen (Irán, Rusia y Hezbollah, una milicia libanesa), al ver lo incapaz que era de defenderse y acosado por sus propios problemas, se negaron a acudir en su ayuda. No fue un golpe incruento, pero estuvo cerca: sólo unos pocos cientos de personas murieron en los últimos días de una guerra que había matado a medio millón.

Damasco estaba eufórico. Los habitantes de la zona irrumpieron en el palacio presidencial, donde rebuscaron en la colección de DVD de Assad (al parecer era fan de Borat) y en los bolsos Louis Vuitton de su mujer. Muchas tiendas reabrieron rápidamente. Una larga cola serpenteaba desde un establecimiento de Syriatel, de refugiados que regresaban ansiosos por comprar nuevas tarjetas SIM.

Un hombre camina junto a un retrato roto del fallecido presidente sirio Hafez Assad mientras la gente busca pertenencias en la residencia privada saqueada del dictador derrocado Bashar Al Assad en el distrito de Malkeh de Damasco, Siria (AP/Hussein Malla/ARCHIVO)

Algunos empleados del gobierno se presentaron a trabajar como de costumbre. Fuera del hotel Four Seasons, un trabajador municipal barría la basura. El personal de la oficina de correos no estaba completamente seguro de para quién trabajaban o si les pagarían sus salarios. Un grupo de ellos fumaba y chismorreaba sobre la huida de Assad. No estaba claro si se entregarían cartas ese día.

Euforia y división

Sin embargo, no todo era paz. En el norte, el Ejército Nacional Sirio (SNA), una fuerza delegada de Turquía, atacó varias ciudades controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), una milicia principalmente kurda respaldada por Estados Unidos. Eso fue un recordatorio de que el país sigue dividido entre varios grupos diferentes.

El HTS no fue la primera milicia en llegar a Damasco (los rebeldes del sur lo fueron), pero ahora es la facción más fuerte de la capital. Sus fuerzas han estado estableciendo puestos de control y controlando el acceso a los edificios gubernamentales. Sus líderes también han pedido a los rebeldes que dejen de disparar armas al aire en señal de celebración, lo que se había convertido en una molestia.

Hasta ahora, el HTS ha gobernado sólo la provincia de Idlib, un enclave rebelde en el noroeste, donde ha demostrado ser competente pero autoritario. El 10 de diciembre, el grupo nombró a Muhammad al-Bashir, su administrador principal en Idlib, como primer ministro interino. Su gabinete debe mantener la seguridad y proporcionar servicios básicos hasta marzo, aunque no está claro qué sucederá entonces. En la práctica, el poder real recaerá en Abu Muhammad al-Jolani, el líder del HTS, que recientemente ha comenzado a utilizar su nombre real, Ahmad al-Sharaa, en lugar de su nombre de guerra.

El poder real de Siria recaerá en Abu Muhammad al-Jolani, el líder del HTS, que recientemente ha comenzado a utilizar su nombre real, Ahmad al-Sharaa, en lugar de su nombre de guerra (EFE/ARCHIVO)

Los sirios temen que HTS intente imponer su visión del gobierno islámico o tratar de monopolizar el poder. Y con razón: HTS surgió de la filial siria de Al Qaeda, aunque cortó lazos con los yihadistas en 2017. Además, una cosa es gobernar la Idlib rural y conservadora y otra es dirigir todo el país, con ciudades cosmopolitas y grandes minorías religiosas y étnicas.

Hasta ahora, HTS ha dicho lo correcto. El 9 de diciembre prohibió a sus combatientes “interferir en la vestimenta de las mujeres”. Las declaraciones dirigidas a las minorías cristiana y drusa subrayan que se respetarán sus derechos. Un mensaje a los kurdos declaró “La diversidad es nuestra fuerza”. Además de adoptar una retórica progresista, Sharaa se ha recortado prolijamente su barba, que antes era canosa, y se ha quitado el turbante y el equipo de camuflaje para adoptar un uniforme militar sobrio.

Muchos cristianos sirios son cautelosamente optimistas. La secta alauita de Asad está más preocupada. Muchos se han retirado a sus aldeas ancestrales a lo largo de la llanura costera. HTS suena menos benévolo cuando se dirige a ellos, exigiéndoles que corten lazos con el antiguo régimen. La comunidad ha hecho algunos gestos conciliadores: los líderes religiosos de Qardaha, la ciudad natal de la familia Assad, dicen que aceptan el gobierno de HTS y quitarán las estatuas del ex presidente.

Ha habido pocos informes de represalias. El 9 de diciembre HTS anunció una amnistía para los soldados que fueron reclutados en el ejército. Eso es sensato: la mayoría fueron reclutados contra su voluntad. Al mismo tiempo, Sharaa prometió perseguir a los altos funcionarios de seguridad. Pero hasta ahora, dicen las fuentes, eso ha significado confiscar sus armas y uniformes y enviarlos a casa: desmovilización, no pelotones de fusilamiento.

Ha sido aún más pragmático con la burocracia, diciendo al Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo, que mantenga a los diplomáticos en sus puestos. Ese edicto ha dado lugar a escenas surrealistas. Bashar al-Ja’afari, embajador de Siria en Moscú, era uno de los partidarios más aduladores de Asad, pero en una entrevista con un canal de televisión ruso el 8 de diciembre denunció a la “mafia corrupta” que había estado dirigiendo Siria.

Durante varios años, se podría decir que el HTS fue mejor que el gobierno central en la prestación de servicios básicos: la electricidad era más fiable en Idlib que en Alepo, por ejemplo. Pero el grupo sabe que carece de la capacidad para administrar toda Siria y necesita ayuda de la administración pública existente. “Está siendo inteligente en términos de continuidad de las instituciones estatales”, dice un diplomático sobre Sharaa. “La cuestión es el nivel superior, los ministerios del gabinete, el poder real”.

El gabinete de Bashir está lleno de miembros del HTS: a los ministros de Idlib se les han dado los mismos trabajos en Damasco. Otras milicias se quejan. El SNA, las SDF y una alianza de rebeldes del sur quieren tener voz y voto en el nuevo régimen. Algunos de estos grupos tienen reputación de criminales y matones. El HTS, aunque es la facción más fuerte, no es lo suficientemente poderoso como para controlar todo el país o desarmar por la fuerza a las milicias rivales.

Mohammad al Bashir, el primer ministro de Siria (AFP/OMAR HAJ KADOUR)

Algunos rebeldes también se quejan de la deferencia que se muestra hacia ciertos miembros del régimen derrocado, que consideran una traición a la revolución. Assad se ha refugiado en Rusia, pero el paradero de muchos de sus secuaces es un misterio. Nadie sabe qué le pasó al hermano de Assad, Maher, un despiadado comandante del ejército, por ejemplo. Algunos sirios creen que huyó a la costa, otros a Irán. Los diplomáticos extranjeros temen la perspectiva de que las milicias alauitas tomen las armas.

La diáspora siria lleva años elaborando planes detallados sobre cómo podría gobernar tras la caída de Assad. Un grupo de activistas de la oposición publicó una “Hoja de Ruta para la Transición de Siria” con un borrador de constitución provisional. Otro grupo, llamado El Día Después, publicó en 2012 un plan de transición con plazos para todo, desde la justicia transicional hasta la reforma del banco central. También hubo un esfuerzo liderado por la ONU para reunir al régimen y a la oposición para redactar una nueva constitución. Fue inútil: Assad solo estaba fingiendo interés en la reforma. Pero algunos de sus miembros tienen buenas ideas sobre una nueva carta nacional.

El problema es que muchos de estos activistas están fuera del país y ninguno de ellos tiene armas. Una fuente cercana a HTS cree que la democracia no ocupará un lugar destacado en la agenda de Sharaa. Su gobierno en Idlib se volvió lo suficientemente dictatorial como para provocar protestas a principios de este año. Aun así, muchos sirios lo trataron con tolerancia: era mucho mejor que Assad. “Con el colapso del régimen, la gente ya no puede tolerarlo con la misma tolerancia que antes”, dice Haid Haid, de Chatham House, un centro de estudios.

A corto plazo, la popularidad de Sharaa puede depender de si puede atraer ayuda e inversiones. Las necesidades de Siria son enormes. El PIB ha caído un 87% desde que comenzó la guerra, de 68.000 millones de dólares en 2011 a sólo 9.000 millones en la actualidad. Se cree que el coste de la reconstrucción es de cientos de miles de millones de dólares. El país sigue sometido a estrictas sanciones occidentales, aunque la salida de Assad parece dejar obsoletas esas medidas. Los empresarios sirios en el extranjero están esperando a ver si HTS acaba con los detritos del régimen de Assad (una economía dirigida por el Estado, controles de capital, favoritismo) antes de decidir si invertir o no.

Miles de personas celebraron la caída del régimen de Bashar Al Assad en distintos puntos de Siria (AFP/Bakr ALKASEM/ARCHIVO)

A muchos sirios les molesta la idea de que puedan acabar como otros países de la región que derrocaron regímenes represivos. Los sirios ven pocos paralelismos con Irak y Afganistán, ambos países invadidos por extranjeros que establecieron nuevos gobiernos con la ayuda de exiliados. Siria es casi lo opuesto: un levantamiento local contra un régimen sostenido por extranjeros. A diferencia de Libia o Yemen en 2011, Siria ya ha pasado por una guerra civil. Los optimistas esperan que el amargo recuerdo impulse a sus diversas milicias a transigir. Puede que eso sea una ilusión, pero por ahora los sirios sienten una emoción poco común: la esperanza.

Uno de los lemas del régimen de Asad era qaidna lil abad, “nuestro líder para siempre”. Parecía cierto: no importaba cuánto daño hicieran, los Asad resistían. Hasta que, de repente, no lo hicieron. Mientras los rebeldes se acercaban a Damasco, Yassin al-Haj Saleh, un disidente que pasó 16 años en prisión, sabía que había muchos desafíos por delante. Pero eso era algo que se trataría mañana: “Para siempre se acabó”, escribió, “y comienza la historia”.

