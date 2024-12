Fuente: https://la-razon.com

Solo una empresa de las cinco notificadas en Cochabamba y Santa Cruz presentó la estructura de costos de producción que solicitó el Gobierno ante el alza de precios de varios productos de la canasta familiar, informó este domingo el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El documento-explicó Silva-ayudará a entender dónde radica el cambio de tarifas principalmente en los cárnicos de pollo y cerdo y si está justificado.

“Son cinco empresas en Cochabamba y Santa Cruz que hemos notificado. Una de Santa Cruz nos ha solicitado que lo van a hacer hasta el lunes; Cochabamba nos entregó una y el resto salieron a los medios de comunicación indicando que no están de acuerdo con los controles y que no van a autorizar para ser controlados y quieren reunirse con el Gobierno, pero sin Defensa al Consumidor”, detalló el viceministro en Bolivia TV.

“La misma ley señala que los proveedores, los productores tienen la obligación de entregar la información que se les solicita, porque eso es parte de un derecho, el derecho a la información que tiene el consumidor. Por lo tanto, se ha solicitado una estructura de costos que pueda justificar el por qué se ha incrementado el precio a tal nivel por parte de los productores con relación a la carne de pollo y la de cerdo”, agregó.

ESTRUCTURA DE COSTOS

Desde antes de Navidad, en los mercados ha sido evidente el incremento del kilo de la carne de pollo y la de cerdo. En el caso del primero, de costar hasta Bs 15 el kilo, se llegó a reportar un incremento hasta llegar a Bs 24; mientras que, del segundo, al igual, se pasó a un precio por kilo de Bs 40 cuando antes llegaba a estar en Bs 25.

En los controles, contó la autoridad, varios comerciantes mayoristas señalaron, con factura en mano, que no se trata de una especulación del sector, sino que el producto les llegaba ya con alto costo desde la granja, sin posibilidad de que ellos puedan optar por no adquirirlo pese al incremento.

“Es el productor (el responsable), ya no hay oferta y demanda, ahí hay imposición de precios (…). Cuando hablamos con los productores nos dicen: es que hemos tenido todo un año de pérdidas, el bloqueo de caminos de 24 días nos ha perjudicado enormemente; el tema de los insumos, el diésel, de las divisas, los incendios, la sequía, las inundaciones; hemos tenido un año en que hemos perdido bastante y este es el momento de recuperar lo que hemos perdido”.

PRECIOS

La autoridad indicó que no les parece correcto que se busque recuperar lo perdido de esta manera. “Lamentablemente es el pueblo que tiene que pagar estos factores que supuestamente hubieran incidido en el precio de los productos. Lo que no sabemos es en qué medida, en qué porcentaje ha incidido y por eso hemos pedido su estructura de costos, porque durante todo el año el precio no se había disparado a tal nivel como lo hemos sentido en diciembre”.

Aseguró que la intención de su viceministerio no es perjudicar a los productores, sino establecer precios que sean acordes y precautelen la economía de la población. Destacó que no son todos los que caen en malas actitudes, no obstante, afirmó, que, en algunos casos, detrás de estos cambios abruptos de costos de productos existen también móviles políticos.

“Hay algunos malos proveedores que se aprovechan de la circunstancia, de la coyuntura y atentan contra el derecho del consumidor. Especialmente son aquellos que utilizan el tema de la alimentación para hacer política. Sabemos que detrás de esta arremetida en el incremento de precios hay intereses políticos”.