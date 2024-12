Suman 13 los partidos políticos habilitados para las elecciones del 2025, según el TSE

“Por lo tanto, son 13 partidos políticos hasta el momento, hasta el día de hoy, 13 de diciembre, que están habilitados para postular, para intermediar la representación política en los diferentes procesos electorales que se avecinan”, expresó el ‘vice’ del TSE.

Mientras que Reyes Villa sostuvo que ya se puede hablar de “Manfred candidato a la presidencia”, acotando que tiene un plan y una estrategia, así como también la respectiva experiencia.

“Tenemos un certificado de experiencia, un certificado de gestión que es lo más importante. Yo les digo: no es fácil ganar una elección, pero más difícil es mantenerse. Si no cumples la primera vez, no vuelven a votar por ti. Es la quinta vez que soy alcalde de una ciudad”, expresó.