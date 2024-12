Tarija: Compra de acelerador lineal puede retrasar conclusión del Oncológico

“Sin ese equipo el bunker no se puede construir”, declaró la asambleísta Carmen Rosa Valencia, al revelar que no hay respuesta de la Aisem.

Fuente: El Periódico

La compra del acelerador lineal puede retrasar la conclusión del hospital Oncológico en esta ciudad, sobre todo porque no hay respuesta de la Aisem (Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico de Bolivia).

“Nosotros con la organización ‘Lazos Solidarios’ hemos mandado una carta para que nos puedan dar una respuesta que no llega hasta ahora”, informó la Asambleísta Carmen Rosa Valencia al añadir que este equipo es imprescindible para seguir con la obra.

En la respuesta la Aisem tiene que decir cuándo vendrá o vendrán sus técnicos para hacer toda la evaluación técnica para la compra del equipo, “eso necesitamos con mucha urgencia”, insistió la representante.

Mientras no se dé eso el personal de la empresa que se adjudicó la conclusión de esta edificación seguirá esperando que se haga el trámite para esta adquisición, “esto nos puede retrasar la obra, la supervisora nos pidió hacer todos los esfuerzos”.

“Tenemos que tener el acelerador lineal, no sé si iremos a La Paz o vendrá la Aisem, pero el acelerador lineal es urgente tenerlo y no tenemos respuesta, sin este equipo el bunker que debe tener el edificio, no se puede construir.

El acelerador lineal es el equipo relacionado con la medicina nuclear, para tratar los diferentes tipos de cáncer, por tanto, tiene que estar en un “bunker” y para construir este recinto es necesario tener el equipo citado.

Hay versiones no confirmadas de que el costo de un acelerador lineal es un millón y medio de dólares, que tendrá que cubrir el gobierno nacional, a través de la Aisem, porque la región no tiene recursos económicos.

La asambleísta informó que entretanto los trabajos de conclusión del edificio empezaron y prosiguen, se trata de tareas más específicas porque la obra gruesa está terminada y falta la obra fina y todo lo relativo al sistema de energía, agua y gas.

EL APUNTE

Maraña de cables

La legisladora dijo que al concluir la obra gruesa se dejaron las instalaciones eléctricas en cada ambiente, cables en gran cantidad tendidos y que deben ser reordenados para energizar la edificación en todos sus aspectos.

“Hay una maraña de cables, se dejaron instalados también los sistemas de aire acondicionado, los ascensores”, expresó al acotar que todo eso tiene que reordenarse. La legisladora aseguró que hacen el seguimiento de los trabajos.