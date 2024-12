Tarija: El Plan Güemes inquieta a los comerciantes de Bermejo

Después de un fin de semana con masivas ventas, este lunes el flujo de compradores bajó un 50% en Bermejo. Esperan que el Plan no afecte el comercio fronterizo.

Existe preocupación entre los comerciantes de la ciudad de Bermejo, y también los que están en Aguas Blancas, por la puesta en marcha del Plan Güemes, pues temen que esto frene las ventas en esa zona fronteriza.

El operativo inició el lunes 9 de diciembre. Hasta Aguas Blancas llegó la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien recalcó que el Plan Güemes apunta a combatir el narcotráfico, sicariato, el contrabando y la trata de personas. Específicamente contempla un control en toda la frontera con Bolivia.

«Vamos a dar un golpe certero al narcotráfico, a la trata, fortaleciendo los controles fronterizos y estableciendo un control vecinal para que haya una verdadera administración aduanera. Vamos a incrementar la presencia policial disuasiva en Orán y vamos a reconocer cuáles son las bandas que quieren avanzar en el control territorial», dijo Bullrich en su discurso.

Gustavo Ferragut, director nacional de Fronteras e Hidrovías, dijo a El Tribuno que este operativo contará con un refuerzo de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura, Fuerza de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Nacional. Inicialmente se habla del despliegue de más de 300 efectivos, aunque, según indicaron las autoridades argentinas, esto dependerá de cómo avanza y los resultados que arroja el Plan.

¿Un golpe al comercio?

El Plan Güemes ha despertado inquietud en quienes se dedican al comercio en Bermejo y en Aguas Blancas, pues temen que los operativos frenen el flujo de mercadería.

Doña Lucía vive en Orán y cada fin de semana suele llegar hasta Bermejo para abastecerse de ropa, zapatillas y artículos de cocina, que luego vende en su tienda que tiene en el vecino país. Ahora teme que no le dejen ingresar mercadería en grandes cantidades, pues le significaría un perjuicio para sus ventas.

“A mí me conviene ir a Bermejo a comprar, me sale más económico y tengo un margen de ganancia. Pero por ahí empiezan a decomisar todo, no sé, veremos qué pasa estos días”, comentó a El País.

Santos Flores, comerciante en Bermejo, expresó su preocupación por las repercusiones económicas que podría generar el Plan. “El efecto inmediato será un paro de actividades comerciales en ambos lados de la frontera”, indicó Flores a El Tribuno, aludiendo a la paralización del comercio, el transporte y las actividades cotidianas en la región.

Los comerciantes temen que las nuevas medidas de seguridad afecten su sustento, ya que el cruce fronterizo es vital para la venta de productos. “Espero que no haya problemas a corto plazo con este plan», agregó, haciendo hincapié en la necesidad de que se contemple un «plan B», que permita mitigar el impacto económico en las familias que dependen de esta actividad.

Freddy Rueda, también comerciante, confirmó que el lunes el flujo de compradores bajó al menos un 50%. Aunque admitió que el fin de semana las ventas fueron exorbitantes.

“Hubo mucha concurrencia de gente argentina, llevaban productos alimenticios, electrodomésticos, como ser heladeras, cocinas, aires acondicionados, ventiladores, y una serie de cosas de bazar, además de ropa y calzados. Fue mucha la venta. Hoy mermó la gente casi un 50%”, dijo.

Rueda confía en que los controles se enfoquen en el contrabando en grandes cantidades y no en las compras personales, que es lo que mayormente se vende en Bermejo.