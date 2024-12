The Strongest sigue en la pelea tras superar a Royal Pari (1-2) que va camino al indirecto

El atigrado se impuso por 1-2 en el Tahuichi en partido por la fecha 28. Los dos goles de la visita fueron de Sebastián Guerrero, mientras que Moreno descontó.

Fuente: El Deber

The Strongest superó por 1-2 a Royal Pari, suma 54 puntos en el Clausura y sigue a la caza de Bolívar (61) que de momento le saca siete puntos pero que puede seguir acortando si es que supera a Oriente, el lunes. Este sábado debía ganarle al inmobiliario y lo hizo; no sufrió pese a lo ajustado del marcador y más bien pudo haberlo rematado al final.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Royal Pari, en cambio, va camino al indirecto ya que la derrota lo mantiene penúltimo en la tabla acumulada con 33 puntos. Guabirá le saca cinco (38) a pocas horas de medirse ante Blooming también por la fecha 28. Lo del equipo local fue opaco, sin claridad, sin velocidad y sin eficacia. Los desaciertos en la última línea fueron notorios.

El Tigre fue más en la primera parte, desbordó bien con Jeyson Chura por izquierda y controló desde el medio con Álvaro Quiroga adueñándose de las segundas pelotas. Royal Pari, en cambio, no encontró una línea, la pelota apenas le llegó a Matheus Alves y así era muy difícil hacerle daño al arco de ‘Billy’ Viscarra que no tuvo apuros.

El único susto se dio a los 22’ con el gol que marcó Alves, pero como la pelota le dio en su mano derecha el tanto se anuló. Se tomó la cabeza David de la Torre y los hinchas que habían llegado al Tahuichi. No fue más, porque luego el Tigre volvió a encarrilar el partido y logró el 0-1 a través de Sebastián Guerrero (30’); buen centro de Chura y pelota adentro.

Lázaro Crescencio no pudo despejar y el delantero apareció atento para rematar. Tras esa jugada, el zaguero fue cambiado por Bismark Ubah en procura de ganar peso en ofensiva. Al final Royal Pari se quedó sin marcar en esa etapa y la desventaja provocó inseguridad en la última línea. El Tigre, en cambio, no se estresó mucho y optó por cuidar la ventaja.

En el complemento la visita buscó golpear de entrada a través de Gabriel Sotomayor, pero el centro de Amoroso fue interceptado a tiempo por Quiñónes (50’). El empate pudo haber llegado a los 65’ pero Ubah definió mal tras centro de Hallysson Padilha ya que su remate, debajo del arco de Viscarra, se fue por arriba, desechando una chance inmejorable.

Y como el local perdonó, The Strongest no lo hizo porque a los 68’ llegó el 0-2 a través del mismo Sebsatián Guerrero; el delantero le ganó la espalda a Quiñónes, descolocó al meta Diego Méndez y empujó el balón hacia la portería rival. Premio para un delantero despierto y castigo para una defensa que no dio seguridad y que se complicó como en esta jugada.

De todas formas, el partido ganó en emoción cuando a Diego Aimar, a criterio del árbitro, agarró a Alvares dentro del área y cobró penal. Lo pidió José Alfredo Moreno (73’) y marcó el 1-2 con remate al palo derecho de Viscarra; ese gol no entusiasmó mucho a Royal Pari que hizo poco para presionar arriba. A su rival le bastó con poco para asegurar.

Pudo haber acabado el partido con un tercer gol para el Tigre pero fallaron solos ante el portero Méndez, Arrascaida y Miranda, en ese orden. Las contras fueron bien elaboradas pero pésimamente definidas. Al final el 1-2 no se movió y la victoria para The Strongest le permite descontar a siete la diferencia con Bolívar y puede acortar más, si el lunes vence a Oriente.