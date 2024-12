“Todo se nos ha quemado”; Fueron a la misa de Nochebuena y cuando retornaron su casa se incendiaba

Fuente: Red Uno

Silvia Sanchez

Un lamentable hecho ocurrió durante la Nochebuena en la comunidad indígena Rosario del Tacuaral en Beni, donde una familia perdió todo lo que tenía tras que su vivienda fuera devorada por las llamas.

Eran aproximadamente las 23:00 horas en la noche del 24 de diciembre, cuando don Crisanto Moye Cayti, que trabaja como guardabosques de la comunidad, había salido junto a su familia de su vivienda para poder participar de un cabildo y posteriormente asistir a la misa de Nochebuena en la iglesia de la región, pero todo cambió debido a la tragedia.

Su casa había empezado a quemarse, y no lograron apagarla a tiempo, llegando a perder todo lo que tenían. El fuego consumió su vivienda ante su mirada.







“Estamos aquí mirando todas las cosas, lo que pasó a las 11 y 30 de la noche, que por la fiesta de la Navidad lo hemos abandonado nuestra casa, estábamos en el cabildo, no pudimos rescatar la casa, ahí está como fue el incendio de nuestra casa”, cuenta con mucha tristeza don Crisanto.

Se trataba de la vivienda que con tanto esfuerzo construyeron durante varios años, allí habitaba junto a su esposa y sus hijos, todos quedaron sin nada que ponerse.

“Se ha quemado todo lo que teníamos, no pudimos rescatar todas las cosas ahí en el incendio, se nos ha quemado todito, nuestra ropa nuestras camas, la documentación, precisamente es lo que nos ha pesado”, añade en su relato don Crisanto.

La familia vive aproximadamente a 10 minutos a pie de la comunidad, y creen que por esa razón nadie pudo ver lo que pasaba, desde el cabildo los comunarios notaron un resplandor por la zona, y cuando se acercaron a ver lo que pasaba, se encontraron con el incendio de la casa de don Crisanto, pero ya no pudieron hacer nada.

Su esposa, prácticamente ya sin consuelo, cuenta que ni ella ni sus hijos tienen nada que ponerse.

“Ahí está todo lo que perdimos aquí en la casa, todito, no sacamos nada, ni mis zapatos, no sacamos nada, no tenemos nada, todas nuestras colchas, todita nuestra ropa se ha quemado, no tenemos nada para cambiarnos, todo hemos perdido”, dice la señora en medio de lágrimas.

La familia quedó con lo que tenía puesto, y ahora piden ayuda a todas las personas de buen corazón que les puedan brindar su solidaridad.