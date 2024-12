Transporte pesado denuncia que venta de diésel en surtidores de La Paz y Oruro solo es por horas

Ambos dirigentes coincidieron que, una vez que pasen las fiestas de fin de año, se reactivarán las medidas de presión exigiendo soluciones al Gobierno.

Los transportistas de carga pesada denunciaron que la venta de diésel en las estaciones de servicio de La Paz y Oruro es solo por horas o hasta el mediodía, porque se acaba el combustible. Aseguran que esa situación es insostenible y no descartan retomar medidas de presión.

“En Oruro no ha mejorado en nada el abastecimiento de combustible en todos los surtidores, solo tenemos por horas. Tenemos unas dos o tres horas la venta de diésel en cada surtidor y es de lunes hasta sábado, en domingo no existe combustible en particular el diésel”, informó a la ANF el dirigente de la Cámara Departamental del Transporte Pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez.

Desde hace más de cuatro meses el desabastecimiento de diésel en el país se agudizó, las filas en las estaciones de servicio se han vuelto recurrentes y los transportistas deben esperar hasta por 24 horas para adquirir ese combustible y, de esa forma, cumplir con sus viajes. El gobierno anunció que iban a sumir medidas para regularizar su distribución, pero hasta el momento no hay mejoras.

El panorama en el departamento de La Paz es similar, el dirigente del transporte pesado, Domingo Ramos, afirmó que la venta de diésel en los surtidores solo es hasta mediodía y deben esperar hasta la jornada siguiente para abastecerse de combustible. Cuestionó que hasta el momento el gobierno no haya solucionado el problema.

“Lamentablemente la situación de nuestros compañeros no ha mejorado, en los surtidores apenas cargan diésel hasta mediodía porque se termina el stock que tiene y una vez que se termina se debe esperar hasta el día siguiente. Nuestros compañeros deben pagar multas porque no están cumpliendo con sus rutas”, explicó.

Gutiérrez dijo que en Oruro se debe incrementar el cupo de combustible, ya que, al ser una región de tránsito obligatorio para llegar a los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta, los transportistas se reabastecen en esa región.

Reducción de personal

A eso se suma la falta de dólares, el dirigente indicó que el pago por el costo de flete se hace bajo el parámetro del tipo de cambio oficial de Bs 6,96, pero ellos deben adquirir la divisa a un precio mayor en el mercado paralelo que alcanza hasta los Bs 12.

Dijo que, en vez de generar ganancias, están perdiendo, a causa de eso y otros factores es que muchas empresas han reducido la cantidad de choferes o realizan contratos eventuales porque no es sostenible el pago de un salario fijo ante la baja productividad.

“Toda esta situación está afectando al transportista y lo que hemos tenido que hacer en esta semana es retirar a los conductores. Por ejemplo, si una empresa tenía 20 choferes solamente está trabajando con 10 y el resto ha tenido que descansar, esa decisión es porque la mayor parte del tiempo el camión está en la fila esperando combustible y no podemos tener a nuestros choferes en las filas y pagar normal el salario”, puntualizó.

Reducción de cupos y medidas de presión

Por otra parte, Ramos denunció que se redujo el cupo de combustible para aquellos transportistas que viajan hasta Lima – Perú, antes cargaban 900 litros y ahora solo les entregan 800 litros. Dijo que hasta el momento no les presentaron ningún justificativo.

Ambos dirigentes coincidieron que una vez que pasen las fiestas de fin de año se reactivarán las medidas de presión. Gutiérrez recordó que la población de Oruro dio un plazo de 30 días al gobierno para solucionar la crisis económica, el 25 de diciembre concluyó ese tiempo.

“Debemos recordar que se ha dado un plazo de 30 días en el departamento de Oruro y este plazo ha concluido el 25. Entonces, estamos dando esta semana más para que se tenga una solución por parte del Gobierno, caso contrario, vamos a retomar las medidas de presión porque solamente así funciona el Gobierno, con protestas”, aseguró.

