Trinidad: Vecinos presionan al Concejo Municipal por entrega de viviendas sociales

Beni. Un grupo de vecinos, liderados por la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), se manifestaron a las puertas del Concejo Municipal de Trinidad exigiendo la aprobación de una normativa que permita la inmediata entrega de 50 viviendas sociales destinadas a familias en situación de vulnerabilidad.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

Los manifestantes acusan a los concejales de dilatar la aprobación de esta ley, que, según ellos, solo requiere la definición de los requisitos para acceder a las viviendas.

«Es inaceptable que se postergue la solución a una necesidad tan básica como una vivienda digna», expresó Roger Muiba, presidente de la FEJUVE.

Además de las viviendas sociales, los vecinos también reclaman la aprobación de otras leyes que beneficiarían a miles de familias, como la de cambio de suelo en el Distrito 2 y la de empadronamiento para barrios con planimetrías aprobadas.

Ante estas demandas, el alcalde Cristhian Cámara instó a los concejales a priorizar el bienestar de los ciudadanos y aprobar las normativas pendientes. Durante una inspección a las viviendas sociales, el alcalde enfatizó la importancia de entregar estas unidades a las familias que más lo necesitan.

Sin embargo, el concejal Rodney Mercado rechazó las acusaciones de obstrucción, asegurando que ya se aprobó una modificación presupuestaria para este proyecto.

La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal se intensifica en medio de las demandas de los vecinos, quienes exigen una respuesta inmediata a sus necesidades.

Concejal Mamani lamenta postergación de ley para adjudicación de viviendas municipales en Trinidad

El concejal municipal de Trinidad, Lino Richar Mamani, denunció que el proyecto de ley para la construcción, dotación y transferencia de viviendas municipales no logró el respaldo suficiente en el Concejo. Según explicó, solo tres concejales, incluido él, apoyaron la iniciativa, mientras que cuatro votaron en contra, provocando que su tratamiento se postergue para la próxima semana.

“Este proyecto busca normar el proceso de selección y adjudicación de viviendas para los sectores más vulnerables de Trinidad. No entiendo por qué los concejales no lo aprobaron. La ciudadanía no quiere saber de diferencias políticas internas; lo que busca es la oportunidad de acceder a una vivienda adecuada”, afirmó.

El concejal explicó que las viviendas, construidas con recursos municipales por un monto superior a los 5 millones de bolivianos en la urbanización Santa Inés, aún no han sido entregadas debido a la falta de reglamentación.

“El artículo 5 de la ley que autorizó la construcción establece que la selección de beneficiarios debe realizarse mediante una norma. Por eso presentamos este proyecto de ley, que incluye criterios claros de evaluación, requisitos y un proceso transparente de adjudicación”, detalló.

Mamani también destacó que la propuesta contempla la conformación de una comisión de evaluación integrada por autoridades municipales, representantes del control social y otras instancias, con el objetivo de garantizar la transparencia.

“Esta ley no valida ningún hecho ilícito del alcalde Cristian Cámara. Si existen irregularidades, eso corresponde a un trámite de fiscalización o una denuncia ante la Fiscalía. Pero no podemos seguir postergando la necesidad habitacional de tantas familias vulnerables”, subrayó.

Finalmente, el concejal reiteró su compromiso de insistir en el tratamiento del proyecto en la próxima sesión del Concejo Municipal.

“Estamos hablando de madres solteras, padres solteros, familias numerosas y personas cuyas viviendas han colapsado. No podemos dejar estas viviendas sin utilizar mientras hay tanta necesidad. Espero que los colegas reflexionen y prioricen el bienestar de nuestra gente”, concluyó.