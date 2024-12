TSE advierte que hay urgencia de aprobar la ley de distribución de escaños este mes

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe advirtió que la Asamblea y el poder Ejecutivo deben aprobar, promulgar y publicar la ley de distribución de escaños este diciembre.

Fuente: Brújula Digital

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe advirtió que la Asamblea Legislativa y el poder Ejecutivo deben aprobar, promulgar y publicar la ley de distribución de escaños este diciembre. Esta normativa es imprescindible para que el Órgano Electoral pueda trabajar en la nueva cartografía electoral, una tarea que requiere al menos tres meses de preparación.

“La ley de distribución de escaños debería estar aprobada, promulgada y publicada en la Gaceta Oficial. Es un requerimiento técnico y legal. No puede cobrar vigencia si la Asamblea no lo aprueba y el Ejecutivo no la promulga”, afirmó Tahuichi.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El vocal señaló que, según los datos del último censo, Chuquisaca perderá un escaño parlamentario, mientras que Santa Cruz ganará uno. Sin la nueva ley, el país tendría que regirse por la distribución vigente, basada en el censo de 2012 para las elecciones nacionales previstas para agosto del 2025.

A pesar de la urgencia, la Cámara de Diputados se encuentra paralizada. Desde su única sesión, marcada por enfrentamientos políticos, no logró avanzar en la agenda legislativa ni en la conformación plena de sus comisiones.

En septiembre, el TSE recibió del Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda y el índice de desarrollo humano. Aunque la información fue enviada una semana después de su publicación oficial, generó rechazo entre autoridades subnacionales y dirigentes regionales por no coincidir con las proyecciones iniciales del INE.

El TSE aseguró que trabaja en la reasignación de escaños conforme a la Constitución y la normativa electoral.

BD/RED