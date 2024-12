TSE fija multas de entre Bs 125 y Bs 1.250 por faltas de notarios, jurados y electores en las elecciones judiciales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció multas que van desde Bs 125 hasta Bs 1.250 para quienes cometan faltas en las elecciones judiciales del 15 de diciembre.

Fuente: abi.bo

La Paz. – El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció multas que van desde Bs 125 hasta Bs 1.250 para quienes cometan faltas en las elecciones judiciales del 15 de diciembre.

La Resolución TSE-RSP-ADM N° 0428/2024, aprobada por la Sala Plena del TSE y que complementa el Reglamento de Faltas Electorales y Sanciones, determina las principales disposiciones sancionatorias para el desarrollo del proceso electoral.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por ejemplo, los jurados electorales que no asistan a las juntas de jurados pagarán una multa de Bs 125, mientras que los jurados que se nieguen a firmar el acta electoral, o consignar los resultados y las observaciones presentadas, deberán pagar Bs 1.250.

Similar sanción de Bs 1.250 pagarán los notarios electorales que no asistan a la organización de los jurados de mesas de sufragio, que no apoyen en la capacitación de los jurados, o no brinden apoyo a las autoridades de la mesa de sufragio el día de la votación, o eludan capacitar a los nuevos jurados designados el día de la votación.

En tanto, los ciudadanos que no voten el día de la elección o no exhiban el certificado de sufragio como único documento que acredita haber cumplido con la obligación del voto dentro de los noventa (90) días siguientes a la elección, deberán pagar una multa de Bs 500.

Para estas elecciones, están habilitados más de 7,3 millones de electores.

Será la tercera elección judicial de Bolivia y la primera que no será completa, porque en Beni y Pando sólo se votará para elegir a los integrantes del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental.

Mientras en Cochabamba, Tarija y Santa Cruz se elegirá a autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia, como consecuencia de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que anuló la elección de determinadas autoridades ante reclamos de vulneración de derechos.

En los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, y Chuquisaca las elecciones sí serán completas, porque se votará para elegir a las autoridades al Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Jfcch/CC