Hassenteufel expresa desacuerdo con decisión de la sala plena de no dar resultados preliminares

Hassenteufel, expresó su desacuerdo con la decisión de la sala plena de no implementar un sistema de difusión de resultados preliminares en las elecciones judiciales que se celebrarán este domingo.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, expresó su desacuerdo con la decisión de la sala plena de no implementar un sistema de difusión de resultados preliminares en las elecciones judiciales que se celebrarán este domingo, una medida que calificó como contraria a la demanda ciudadana y una oportunidad perdida de preparación para los comicios generales del próximo año.

El presidente del TSE explicó que, pese a que la sala plena encomendó a tres direcciones –Procesos Electorales, CERECI y Tecnologías de la Información– elaborar un proyecto para implementar esta herramienta, esta decidió no proceder con su aplicación tras las pruebas realizadas.

“Quiero aclarar que no participé en esa decisión ya que me encontraba en una misión oficial en Uruguay, pero no comparto el criterio adoptado. Según entiendo, la sala plena consideró que los resultados de las pruebas no fueron lo suficientemente satisfactorios, aunque esto es solo una posibilidad”, dijo Hassenteufel a Brújula Digital.

El presidente del Órgano Electoral dijo que si hubiera participado en la sesión de la sala, su voto hubiera sido a favor de que sí se implementara el sistema de conteo rápido.

“Creo firmemente que debemos implementar un sistema de difusión de resultados preliminares. Aunque la ley no lo exige al organismo electoral, considero que es una necesidad y un reclamo legítimo de la sociedad. Además, hubiera sido una oportunidad invaluable para probar el sistema de cara a las elecciones generales del próximo año, permitiéndonos afinar y acreditar su funcionamiento”, agregó a Brújula Digital.

Hassenteufel reveló que se realizaron varias pruebas “y la última mostró que se podía hacer el día de la elección”; sin embargo, aclaró, “la sala plena decidió que no se implementara.

Resultados finales en menos de siete días

El presidente del TSE aseguró que, aunque no se cuente con ese conteo rápido, los resultados finales de la elección se darán a conocer dentro de los plazos establecidos por ley. «La normativa otorga un plazo de siete días para completar el cómputo en los departamentos, pero estoy convencido de que lo lograremos en menos tiempo, como ya lo hicimos en las elecciones generales de 2020», señaló.

La decisión de la Sala Plena de no implementar un sistema de difusión preliminar ha generado críticas por parte de diversos sectores. Algunos consideran que esto podría afectar la percepción de transparencia del proceso electoral.

