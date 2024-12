Ultimátum en Riberalta: Bloqueo inminente si no se define el pago para los zafreros

Alfredo Rodríguez, ejecutivo de los trabajadores castañeros de la provincia Vaca Díez, informó que alrededor de 15 mil riberalteños corren el riesgo de quedar sin empleo debido a la falta de un acuerdo sobre el precio de la remuneración para la cosecha de almendra.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

Los trabajadores dieron un plazo de 24 horas, que vence a la medianoche de este martes, para que las autoridades nacionales intervengan. De no cumplirse, procederán a bloquear los accesos a Riberalta.

La determinación fue tomada luego de una reunión con representantes de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) y la Cámara Empresarial de Exportación, Logística, Servicios, Desarrollo, Educación, Ciencia y Tecnología del Norte (CANEXNOR), en la que no se logró alcanzar un consenso sobre las condiciones laborales.

“Nos hemos reunido con los barraqueros, y la preocupación es evidente. Muchos compañeros no tienen trabajo ni cómo llevar alimento a sus familias porque aún no se define un precio justo para su labor. Hay barracas que están siendo avasalladas, y esto podría generar enfrentamientos si no se toman medidas inmediatas”, señaló.

El dirigente enfatizó que la situación es crítica, pues varias familias dependen de este ingreso para sobrevivir durante el año. “Lo que pedimos es que las autoridades del Gobierno Nacional bajen a Riberalta para convocar a los sectores y garantizar el trabajo de mis compañeros en las diferentes barracas. Estamos hablando de miles de familias que podrían quedar sin sustento”.

Rodríguez también hizo un llamado a la paz y a evitar conflictos, pero subrayó que la decisión de bloquear carreteras es firme si no se logra una solución.

“Hemos dado un plazo, pero si no hay respuesta, tomaremos la carretera que une El Triángulo, Hamburgo y otros sectores. No permitiremos que nuestros compañeros queden sin empleo”, concluyó.