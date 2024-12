Un antiguo satélite de EE.UU. crea una nube de escombros alrededor de la Tierra

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un satélite meteorológico militar de 750 kilogramos se desintegró en órbita, ocasionando una nube de escombros que actualmente están girando alrededor de la Tierra.

Se trata del DMSP-5D2 F14, desarrollado y operado por la Fuerza Aérea de EE.UU. bajo el Programa de Satélites Meteorológicos de Defensa. De acuerdo con la NASA, el objetivo del programa es proporcionar imágenes de la cobertura de nubes y datos ambientales para respaldar los requisitos de análisis y pronóstico meteorológicos operativos del Departamento de Defensa.

El DMSP-5D2 F14, también identificado como ‘USA 131’, fue lanzando en abril de 1997 para que se colocara en una órbita heliosincrónica. Pese a que fue retirado de servicio en 2020, tras ello permaneció en su órbita operativa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Fuerza Espacial de EE.UU. reportó inicialmente que el DMSP-5D2 F14 sufrió un «evento de fragmentación a baja velocidad» a las 02:10 GMT del pasado jueves, a una altura de 840 kilómetros. Sin embargo, aseguró que la destrucción del satélite no representaba «una amenaza» para la Estación Espacial Internacional, aunque continuaba analizándose la situación.

El organismo militar no proporcionó detalles acerca de cuántos escombros se generaron como resultado de la desintegración del dispositivo, pero la red de radares de la empresa LeoLabs rastreó más de 50 fragmentos procedentes de la destrucción del DMSP-5D2 F14.

Por su parte, la compañía SlingShot Aerospace comunicó, basándose en observaciones de sus estaciones ópticas terrestres, que la desintegración del satélite retirado tuvo lugar una hora antes de lo informado por la Fuerza Espacial estadounidense. Señaló también que la tasa de falla de otros satélites de la misma familia que el DMSP-5D2 F14 es del 44 %.

🚨 Slingshot Orbital Alert 🚨

Slingshot is actively tracking the fragmentation of DMSP-5D2 F14 (Norad: 24753). The event was first publicly reported by https://t.co/7nXjQf8SBJ as occurring at 02:10 UTC, although detections from Slingshot’s LEO optical fences indicate the… pic.twitter.com/kUQkJbWWIp

— Slingshot Aerospace (@sling_shot_aero) December 19, 2024