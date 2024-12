Un policía arroja de un puente a un joven en Brasil

El agente implicado fue acusado el año pasado de matar a tiros a un hombre, pero el Ministerio Público cerró el caso, al considerar que fue por defensa propia.

Fuente: https://actualidad.rt.com La imagen de un militar arrojando a un hombre desde lo alto de un puente en la ciudad brasileña de Sao Paulo ha generado una ola de indignación en Brasil.



En un video, que circula en las redes sociales, se ve al agente Luan Felipe Alves Pereira, de 29 años, lanzando al vacío a Marcelo Amaral, de 25 años, y quien sobrevivió a la caída. El uniformado fue detenido el jueves pasado.

A Polícia Militar de São Pauço simplesmente JOGOU UMA PESSOA DE UMA PONTE na Zona Sul de São Paulo. Os policiais perseguiram o homem até Cidade Ademar e as imagens mostram um deles jogando ele de cima da ponte. Não se sabe a identidade do homem. pic.twitter.com/4rNSQJ2xeu => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas — William De Lucca (@delucca) December 3, 2024

Amaral relató lo ocurrido a O Globo. «Casi muero en manos de un policía desequilibrado. No hay nada que decir. ¿Qué pasó por su cabeza para tirarme del puente?», cuestionó.

La víctima explicó que circulaba en una motocicleta cuando se topó con varios policías con porras. Según su relato, se asustó cuando vio a los agentes correr hacia él, por lo que se bajó de la moto y salió corriendo; los uniformados fueron detrás.

«No soy un ladrón»

Amaral aseguró que el presunto agresor le dio solo dos opciones: «O te tiras del puente o te tiro a ti y a tu moto». Mientras uno de los uniformados confiscó la motocicleta, Alves Pereira lanzó al joven al río desde una altura de tres metros. La víctima sufrió heridas, pero se encuentra fuera de peligro.

«Le dije: yo no soy un ladrón y mi moto no es robada (…) En ningún momento me pidió la documentación«, explicó Amaral, quien añadió los vecinos de la zona le ayudaron a salir del río.

Según la prensa, el policía cuenta con tres procesos por robo y enfrentamientos, y el año pasado fue acusado de matar a un hombre a tiros. El caso de homicidio se cerró porque el Ministerio Público consideró que fue por defensa propia.

En este último episodio, los abogados del agente alegaron que Alves había sido agredido durante un baile de música funk en la zona, y que la situación era «estresante». «Estamos seguros de que esto contribuyó de alguna manera a lo ocurrido. No decimos si está justificado o no. No estamos hablando de su actitud. Básicamente estamos diciendo que es un escenario, un contexto que existe detrás», comentó Wanderley Alvez, uno de los defensores del policía.

Por su parte, a través de un comunicado, el Ministerio Público del estado consideró lo ocurrido «espantoso y absolutamente inaceptable». Las autoridades iniciaron una investigación contra 13 efectivos de la policía que esa noche patrullaban la zona.