Una potente explosión ocurre en un rascacielos de China

Una potente explosión se produjo el miércoles en un edificio residencial de la ciudad china de Shenzhen, en la provincia de Guangdong, comunicaron las autoridades locales.



Según los testigos, la onda expansiva generada por la explosión fue tan fuerte que se sintió en varios edificios de oficinas cercanos y en el emblemático China Resources Tower, un rascacielos de 393 metros conocido como Spring Bamboo. Una persona dijo que había escuchado varias explosiones a unos cientos de metros, seguidas de un incendio en los pisos superiores del edificio.

Tragic high-rise explosion this afternoon in Shenzhen in a residential building (China). At least one person died – a woman who fell down. At least 4 floors were impacted. This happened in the Nanshan district. I can clearly see that building from my place. My video in 🧵… pic.twitter.com/51S4EM8FY4 — Daniel Camilo (@DanielOlimac) December 11, 2024

Al lugar fueron enviados 16 camiones de bomberos y 80 rescatistas. En la investigación preliminar se determinó que el incendio se localizó en la planta 28.

Además, los bomberos suponen que el fuego se originó tras una explosión de gas, pero el caso aún se está investigando. Se reporta que una persona cayó del edificio y ya ha sido trasladada a un hospital.

Number 1 trend on Weibo now: the terrible explosion that occurred in a residential building in Shenzhen’s Nanshan District today just after 14.30 after which 16 fire trucks and 80 fire rescue workers rushed to the scene. pic.twitter.com/6l3RJlFeN3 — Manya Koetse (@manyapan) December 11, 2024

«Todos pensamos que se trataba de un estampido sónico provocado por un avión supersónico, pero cuando miramos fuera, descubrimos que se había producido una explosión en el edificio de viviendas», comentó uno de los testigos.

Los bomberos realizaron la búsqueda de posibles víctimas entre las plantas 5 y 41, de donde fueron evacuadas cuatro personas.