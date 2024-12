Vecinos hacen fila desde la madrugada para adquirir aceite, arroz y azúcar en Emapa, hay molestia y reclamos

El desabastecimiento de aceite, arroz y azúcar se ha intensificado en las últimas semanas en distintos puntos del país, esto ha generado susceptibilidad en la población.

Fuente: Unitel

Desde las dos de la madrugada de este jueves, los vecinos de distintas zonas de la ciudad de La Paz comenzaron a formar filas en la tienda de la Empresa de Apoyo de Producción de Alimentos (Emapa), situada en la calle Antonio Gallardo, zona de Gran Poder, las filas doblaron las esquinas, el número rebasó las 200 personas.







“Estoy desde las dos de la mañana estoy buscando arroz y algunos productos más, quiero comprarme”, dijo a UNITEL una de las amas de casa que se encontraban en las filas.

El desabastecimiento de aceite, arroz y azúcar se ha intensificado en las últimas semanas en distintos puntos del país, esto ha generado susceptibilidad en la población que la mayor parte decide salir las tiendas para encontrar los productos demandados.

La distribución se ha racionado, a tal modo que solo se distribuye una o dos botellas como máximo de aceite vegetal por persona, en el caso del arroz y el azúcar es solo a una arroba.

“Somos 200 personas hasta la vuelta (de la esquina) no alcanza, nosotros queremos arroz, azúcar y aceite, pero no alcanza. Ahora nos dicen que ya no hay arroz, que se ha terminado. Dicen que va a venir a las zonas pero no vienen”, lamentó otra de las amas de casa que se encontraba en la fila.

Un panorama similar se vivió en la tienda de Emapa situada en la zona de Villa Victoria, la fila superó las 1.000 personas.