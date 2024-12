Vehículo chocó a un taxi dejando varios heridos de gravedad y se dio a la fuga en la av. Moscú

Santa Cruz. El propietario del vehículo afectado pide a la Policía y la población, ayudar a capturar al chofer infractor para que asuma los gastos médicos y la reparación del auto.

Jhovana Cahuasa







Fuente: Red Uno

Un accidente de tránsito se registró este lunes en inmediaciones del Quinto Anillo y avenida Moscú, donde una camioneta que circulaba con exceso de velocidad impactó a un vehículo tipo taxi.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los acompañantes del taxi resultaron gravemente heridos, los mismos fueron trasladados a una clínica para que reciban atención médica inmediata.

La camioneta que produjo el accidente no prestó auxilio y se dio a la fuga con rumbo desconocido, ahora él propietario del vehículo afectado tipo taxi pide a la Policía y a la población que puedan ayudar a encontrar al chofer infractor para que se haga cargo de los gastos médicos de los heridos y los daños de su vehículo.

Según el propietario del vehículo, la camioneta es de color plomo, tiene vidrios negros y aros cromados, verifican cámaras de seguridad para dar con el paradero del conductor del motorizado.

Se presume que el chofer del vehículo estaba en estado de ebriedad, se observa en las cámaras de seguridad que conducía el vehículo con mucha velocidad y no respetaba las señalizaciones.

“Pido a la población ayudar a compartir las imágenes, y a los propietarios de los talleres de chapería pedirles no ser cómplices con el sujeto y ayudar a hallarlo, mayormente lo arreglan y piensan que no pasó nada nosotros tenemos daño en el vehículo y nos llega a costar más de 3.500 dólares cantidad de dinero que no tenemos”, afirmó el propietario quien dijo que su auto es su fuente de trabajo.