Viceministro Silva apunta a mayoristas por incremento de precio del aceite y anuncia procesos por especulación

Ante el incremento del precio de litro de aceite en el occidente del país, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, apuntó a los mayoristas e intermediarios como responsables de esa situación, además anunció que realizarán operativos de control junto con el Ministerio Público con el fin de evitar que el producto sea objeto de la especulación.

Venta de aceite en tiendas de El Alto. Foto: ANF

Fuente: ANF

“Existe especulación en el precio de este producto provocado por los mayoristas, que estarían en complicidad con otros actores y estarían provocando el incremento de precios del aceite. Entonces, se tienen que tomar acciones contra el intermediario, contra el especulador y contrabandista de aceite que está generando este incremento abusivo, especialmente en los mercados de La Paz, El Alto, Oruro, Sucre, Tarija y Cochabamba”, informó a la ANF.

Desde hace dos semanas, aproximadamente, se reportó el incremento del litro de aceite comestible en los mercados de La Paz y El Alto que llegó a costar hasta Bs 19 el litro envasado, el a granel está hasta en Bs 16, cuando el costo era menor en ambos casos.

En ese entendido, la autoridad anunció que realizarán operativos de control en los centros de distribución por mayor con el fin de identificar a los responsables del agio y especulación de esos productos. Además, esas tareas estarán acompañadas con los fiscales del Ministerio Público para abrir las demandas penales correspondientes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El agio, la especulación y el contrabando son delitos que generan ganancias ilícitas que están sancionados con hasta 10 años de cárcel. Entonces, estamos solicitando formalmente el acompañamiento del Ministerio Público para que se inicien los procesos por agio y especulación contra los mayoristas”, puntualizó.

A la vez, dijo que solicitó al ministerio de Desarrollo Productivo la lista de los intermediarios y mayoristas para iniciar con los controles conjuntos, con el objetivo de determinar responsables y, en caso de verificar que están incurriendo en agio o especulación, se iniciarán las demandas penales.

En un recorrido que hizo este medio a las tiendas de la zona Villa Bolívar, en El Alto, indicaron que los distribuidores redujeron la entrega de ese producto y, ante la escasez, están vendiendo casado con otros productos.

“Las empresas no nos están abasteciendo, antes nos mandaban entre 30 y 40 cajas, ahora solo mandan dos hasta cinco cajas. Se ha incrementado la demanda del aceite por parte de las caseras, debido a la escasez se está vendiendo casado con otros productos”, explicó una de las vendedoras.

Productores

Por otra parte, Silva indicó que este martes realizó una visita a cuatro empresas productores de oleaginosas y le explicaron que están distribuyendo y produciendo de forma normal aceite, además que se entrega con el mismo precio a los mayoristas. Por ejemplo, el litro de aceite a granel se entrega hasta en Bs 10,50 y el envasado a Bs 11.

“Nos informan que la producción y la distribución del aceite es normal y de acuerdo al pedido que ellos tienen, despachan los volúmenes que requiere sus clientes. Ellos mencionan que el precio actual que están lanzando al mercado se ha mantenido todo el año, el litro de aceite a granel está entre 10 y 10,5 bolivianos. Mientras que, el litro de aceite envasado está a 11 bolivianos”, precisó.

A ese precio se debe sumar Bs 1,50 por el costo del trasporte y las utilidades, es decir, en los mercados de Santa Cruz, el litro de aceite es de hasta Bs 14. Sin embargo, esa situación no se repite en los centros de abasto del occidente del país.

“Sin embargo, no pasa lo mismo en La Paz porque se ha podido evidenciar que el litro de aceite está entre 16 y 17 bolivianos, con la agravante de que no hay aceite. Entonces, si la industria dice que la producción y distribución es normal, que los precios no se han incrementado, algo está pasando en el mercado”, añadió.

Más o menos a inicios del mes de noviembre, el Preventista oficial de la empresa Aliconsumo S.A. informó a sus clientes en Oruro que producto de la escasez de materia prima como al soya y el girasol iba a existir una disminución en la producción de aceites, por lo tanto en el suministro.

«Queremos informarles que actualmente existe una escasez de materia prima (crudo de soya y girasol) para la producción de los aceites Fino, Light, Sao Sabrosa, lo cual afectará el suministro de estos productos, al menos hasta el mes de marzo (2025)”, dice uno de los mensajes que envió al grupo de clientes y que uno de los comercializadores compartió a la ANF, la pasada semana.