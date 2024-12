Vicente Cuéllar dice que su programa de Gobierno coincide con el de Mesa, Tuto, Camacho y Doria Medina

“Celebro la voluntad política de los líderes tradicionales de trabajar para lograr la unidad. Ese es el primer paso que se ha dado, me parece muy importante. El segundo paso será sobre qué base se tiene que dar esta unidad”, agregó el precandidato de Cambio25.

No obstante, Cuéllar no confirmó si se sumará al acuerdo de los opositores y remarcó que todos tienen que expresar la voluntad de buscar la unidad, la cual no tiene dueño y es algo que se debe buscar entre todos los actores y sectores.

“Una reunión de políticos no genera confianza. Lo que sí va a generar confianza es sobre qué base nosotros logramos y construimos esa unidad y cuál es la visión de país, cuál es el proyecto de país que le ofrecemos al pueblo boliviano”, concluyó.