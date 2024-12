Viscarra al Perú: ¿Alejandro Torres a The Strongest?

Por Martin Suarez Vargas

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

En las últimas horas, medios peruanos informaron que el nuevo portero de Alianza Lima para la temporada 2025 sería el boliviano Guillermo Viscarra, con quien solo faltarían detalles para su vínculo. Pero ante esta inminente salida, quién será su sustituto en el ‘Tigre’.

Si la salida del portero titular de The Strongest, Guillermo Viscarra al Perú, no cae de último momento, el actual guardameta de Oriente Petrolero Alejandro Torres, aparece como el principal sustituto para pasar al arco de The Strongest.

Según esta casa periodística de fuentes cercanas, el cochabambino que termina contrato con Verdolaga a finales de este año, es el principal jugador en reemplazo de Viscarra.

Recordemos que Torres hizo una buena temporada primero en el Real Santa Cruz en 2023 y luego en Oriente Petrolero este 2024, por lo que ganó la convocatoria a la selección para jugar las Eliminatorias.