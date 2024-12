Vocal del TSE prevé que segunda parte de las judiciales costará entre Bs 150 millones y 183 millones

Aún sin una fecha definida, la segunda parte de las elecciones judiciales le costarán al país entre Bs 150 millones y Bs 183 millones, informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe.

“En el momento que se reanude esta complementación de estas autoridades, ¿sabes cuánto le va a costar al Estado? otros 183 millones. Yo me animo a decir, entre 150 a 183 millones que le va a costar. No sé a quién se le ocurrió parcelar las elecciones judiciales, bueno, eso es por no respetar el principio de preclusión”, cuestionó en declaraciones a RTP.

La tercera elección judicial de Bolivia se efectuará el 15 de diciembre, pero no se realizará de forma completa por una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En Beni y Pando sólo se votará para elegir a los integrantes del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental y quedará pendiente la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia.

Mientras en Cochabamba, Tarija y Santa Cruz se elegirá a autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia, pero no a los integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Sólo en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, y Chuquisaca las elecciones serán completas, porque se votará para elegir a las autoridades al Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Para encarar un nuevo proceso electoral, previamente la Asamblea Legislativa debe realizar el proceso de preselección de los candidatos.

Pero, además, en 2025 se deben realizar las elecciones generales para elegir al presidente y vicepresidente y renovar la Asamblea Legislativa.

