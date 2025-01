15 de 23 empresas mineras operan sin licencia ambiental en Viacha

Miembros de la comisión interinstitucional observan las filtraciones de desechos tóxicos en Viacha. Foto: Carlos Quisbert

El informe preliminar de la inspección interinstitucional, realizada entre agosto y octubre de 2024 a 21 empresas mineras asentadas en el municipio de Viacha, revela que 15 de ellas operan sin licencia ambiental. Según el documento al que Visión 360 tuvo acceso, solo dos fueron sancionadas con la suspensión temporal de su trabajo y una no estaba en funcionamiento al momento de la revisión.

“Dentro del área de operación de la actividad minera no existe una adecuada medida de mitigación ambiental para las partículas (polvo) en dispersión. La materia prima para el proceso de concentración se encuentra dispersa en toda el área de la operación minera. La piscina de sedimentación al momento de la inspección estaba colmada, se desconoce si fue impermeabilizada; así también se observó acumulación de residuos mineros metalúrgicos (colas) los mismos (están en espacios que) no cuentan con las características técnicas necesarias”, señalan tres de las nueve observaciones que se realizaron a la empresa minera Fine Gold SRL, que no cuenta con licencia ambiental, pero se dedica a la “lixiviación de oro por cianuro”.

Más adelante, el documento revela que en los predios de dicha empresa existe un pozo de agua “artesanal”, de donde se proveen de este líquido para sus operaciones, acción que se catalogó como un riesgo de impacto al medio ambiente. No obstante, otro punto alarmante es el mal manejo de los residuos y de los químicos empleados para la extracción del oro.

Corrosión en la pared de una piscina de sedimentación. Foto: Carlos Quisbert

“Se observó que el cianuro se encuentra fuera de su área de almacenamiento, la cual está cubierta con una carpa; el mismo (espacio) no cuenta con las características técnicas necesarias para su almacenamiento. Las áreas del proceso (de lixiviación) no cuentan con las características técnicas para su funcionamiento. En el predio de la actividad minera se identificó la excavación de un calicanto (obra de mampostería para cerámica). Se observó que la materia prima (con características de material fino) está cubierta parcialmente y el suelo no está impermeabilizado”, se indica en el documento.

Inicialmente, la inspección pretendía inspeccionar 23 empresas mineras, pero en el informe detalla 21 casos; otras dos, se presume, estarían funcionando bajo otra razón social y en el mismo espacio que otras. Las empresas mineras inspeccionadas y que no contaban con licencia ambiental son: Dinamyco SA, Cooperativa Minera Aurífera 15 de Agosto, Minera Rupaibmin SRL, Minglag, Minera Cruz del Sur, Korimaya Planta Piro T y T, Minera Asunción Totoral, Procesos Metalúrgicos Torrelio SRL, Empresa Fine Gold SRL, Planta de Sulfato de Cobre Antaqhuyamine, Minera Abimar, Planta de lixiviación Bolsa Negra, Empresa Minera Jofrel, Minera Jacha Mallcu SRL y Minera Palmis.

Las otras empresas, que cuentan con licencia ambiental, pero que también fueron observadas en la inspección, son: Comercializadora de minerales Viacha – CMV, Ingenio Minero Mayta Indumay, Minera Urkuminig, Empresa Minera Goldming, Planta Metalúrgica de Viacha, Minera Agua de Mina y Jacha Kollo SRL (donde se reportó un derrame de cianuro en julio).

Antecedentes

Visión 360 publicó el 28 de julio un reportaje sobre la contaminación a sus fuentes de agua que sufren nueve comunidades del municipio paceño de Viacha, debido a la basura, desechos industriales y hospitalarios, entre otros, vertidos en el río Pallina en la ciudad de El Alto.

El 25 de agosto, en otra nota, se reveló que además de la basura, las poblaciones también padecen los efectos de la contaminación generada por 23 empresas que reciclan minerales y operan en la zona, en medio de una serie de irregularidades. En dicho reportaje se precisó que, en los predios de una de estas empresas, Procesadora Jacha Kollo SRL, se detectó el derrame de cianuro.

Depósitos de una de las empresas mineras que operan de forma ilegal en Viacha.

El presidente del Organismo de Gestión de Cuenca (OGC) de la Microcuenca del río Pallina, Juan Pablo Yujra, informó que este nivel de contaminación se agravó desde hace más de una década y provoca la enfermedad y muerte del ganado, además de la degeneración de sus cultivos. Por ello, su organización ha iniciado una cruzada para obligar a las autoridades de la Alcaldía de Viacha y al Gobierno a dar una solución.

Las comunidades originarias, afectadas por la basura que llega desde El Alto por los ríos Seke y Seco son: Contorno Pallcoso, Contorno Bajo, Ch’alla Jahuira, Granja Convento, Mamani, Pallina Grande, Pallina Centro, Pallina Chico y Seque Jahuira, que forman parte de la Marka Batalla de Ingavi y Marka Contorno, de la Jacha Marka Ingavi, con una población aproximada de 4.200 personas; son parte de los distritos 3 y 6 del municipio de Viacha.

Sin embargo, la contaminación de las empresas mineras se centraliza en los espacios de la comunidad Mamani, a minutos de la plaza principal y de la Alcaldía de Viacha.

Ante las denuncias publicadas y la movilización de las comunidades, el 2 de septiembre del año pasado, representantes del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, la Dirección de Medio Ambiente, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Viacha (Emapav), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) y la Secretaría Departamental de Madre Tierra de la Gobernación de La Paz conformaron un comité e iniciaron una inspección interinstitucional.

Dicha inspección concluyó el 10 de octubre, pero las comunidades recién lograron que se les entregara un informe preliminar el 2 de diciembre, aunque el documento, emitido por la Secretaría Departamental de Madre Tierra, tiene la fecha del 13 de noviembre.

Datos alarmantes

Debido a que el informe no tiene un formato uniforme y se desconocen los criterios de valoración, los datos que figuran en el informe son escuetos. “No han tomado en cuenta nada de nuestras denuncias, el dolor, enfermedades y la mala calidad de vida que nos trae esta contaminación a toda la población, tampoco menciona cuánto afecta a los vecinos. Vamos a seguir luchando hasta que nos den una solución”, aseveró Yujra.

La protesta del dirigente se justifica por los datos alarmantes en otra parte del informe. “Se evidencian indicios de desborde de agua ácida de las piscinas de sedimentación, generando un inadecuado manejo y control del tratamiento de las mismas. Se verificó que no se realiza el mantenimiento de las piscinas de sedimentación, lo que ocasiona un mal funcionamiento. Se verificó que la empresa no cuenta con un plan de manejo de colas, se evidenció que no existe un adecuado manejo y disposición de las colas generadas en el proceso de concentración. La superficie de acumulación de colas no se encuentra impermeabilizada. No se pudo verificar la disposición final de los residuos mineros; existe una mala disposición del concentrado y los residuos mineros metalúrgicos. Respecto al manejo de sustancias peligrosas y considerando que la actividad principal de la Empresa Minera Dinamyco SA es la concentración de plata, cobre, oro y plomo, se observó que existe un almacenamiento inadecuado de los reactivos utilizados”, detalla el informe.

Sin licencia

“Es una desgracia, realizaron la inspección, hay este documento, pero no se hace nada para frenar el daño que causa a nuestros sembradíos y al ganado. La semana pasada (20 de diciembre) otro vecino, llorando de impotencia, nos dijo cómo una de sus vacas se murió y cuando abrieron su pecho vieron los quistes que le crecieron. Nosotros estamos seguros que es por la contaminación, por la basura y por la minería ilegal. No están haciendo nada para frenar el daño a nuestra tierra; para nosotros es irreversible y las autoridades se lavan las manos”, cuestionó Yujra.

El documento entregado a las comunidades menciona que se trata de un informe preliminar, de apenas 11 páginas, sin fotografías o datos como la ubicación de las empresas mineras o desde qué año operan y señala que otro reporte “completo” será entregado a las autoridades correspondientes.

“Se debe indicar que, después de un análisis técnico de las inspecciones realizadas a las diferentes actividades mineras que se encuentran en el municipio de Viacha, la comisión interinstitucional determinó que algunas de estas serán sancionadas administrativamente según normativa ambiental vigente, una vez que se tenga el reporte de los informes de laboratorio de Emapav sobre los análisis de agua. Otras actividades mineras serán suspendidas temporalmente hasta que cumplan las recomendaciones realizadas en la inspección in situ. La AACD hará conocer en informe final de la comisión interinstitucional a las autoridades correspondientes y según sus competencias se realizarán los actuados”, señala, de manera escueta, la última parte de dicho informe.

El documento revela que solo se suspendieron las operaciones de dos empresas mineras: Procesos Metalúrgicos Torrelio SRL y Planta de Sulfato de Cobre Antaqhuyamine. En tanto, la Planta de lixiviación Bolsa Negra supuestamente no estaría funcionando.

La clausura de algunas instalaciones, tras una inspección.

Los datos