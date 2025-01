«¿A dónde se va la plata?»: Concejal Saavedra exige respuestas y propone ley para ordenar las finanzas

La crisis económica del municipio de Santa Cruz de la Sierra, que afecta el pago de servicios básicos, sueldos y la continuidad de obras públicas, ha generado una fuerte crítica por parte del concejal Manuel ‘Mamén’ Saavedra, quien propone una ley para reorganizar las finanzas municipales.

“Estamos en una crisis de iliquidez sin precedentes. Se deben: agua y luz, sueldos, pagos a constructoras, prestadores de servicios y proveedores. Esto ha paralizado obras y declarado desiertas varias licitaciones”, afirmó Saavedra.

El concejal atribuyó la situación a lo que calificó como «incapacidad absoluta» en la gestión de Jhonny Fernández. Según Saavedra, nunca antes el municipio manejó tantos recursos ni contrajo tanta deuda.

«En tres años, Jhonny Fernández ha acumulado más de 1.300 millones de bolivianos en deuda, superando los mil millones que dejó Angélica Sosa tras 14 años de gestión de Percy Fernández”, indicó.

El proyecto de ley propuesto busca priorizar gastos en áreas clave, como salud, educación y servicios básicos, además de garantizar la conclusión de obras iniciadas y frenar el endeudamiento excesivo.

«Ya que Jhonny Fernández es un incapaz y un irresponsable para manejar nuestra plata, desde el Concejo Municipal le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer«, sostuvo.

Saavedra también criticó que, a casi cuatro años de gestión, el alcalde no pueda seguir responsabilizando a la anterior administración. «¿A dónde se va la plata? Si no alcanza, es porque algo está fallando. Tal vez esté resolviendo problemas financieros de los ucesistas, pero no los de los cruceños”, afirmó.

La ley está siendo socializada con instituciones locales y se espera que sea tratada la próxima semana en el Concejo. «El objetivo es obligar al alcalde a ser eficiente, priorizar lo urgente y actuar con transparencia», agregó el concejal.