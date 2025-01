Abogada de Evo: “Ella no dijo que su hijo sea del acusado”

Según la defensa de Morales, Cecilia Urquieta aseguró que lo único que quieren es matar al exmandatario.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

Luego de que Evo Morales fuera declarado en rebeldía por no haberse presentado a su audiencia este viernes 17 de enero, la defensa el exmandatario, Cecilia Urquieta, aseguró que no existe ningún tipo de documentación donde asegura que la supuesta víctima tuvo una hija con el líder cocalero.

“Ella no ha dicho en ningún momento que eso sea así y yo me voy a basar en la documentación (…) la víctima en ningún momento ha dicho que ese hijo sea del acusado y ella ha acusado a quienes son sus tratantes. Ella denunció que está siendo perseguida e incluso casi ha sido secuestrada por personeros de la Policía Boliviana y nadie dice nada. Si ella hubiera querido denunciar a Morales lo podría hacer, porqué no lo hace”, indicó Urquieta.

La defensa de Morales cuestionó que la víctima denunció ante el Fiscal General ciertos hechos que no se están investigando.

Urquieta aseguró que a pesar que no han sido escuchados todos sus requerimientos se interpondrá una acción de libertad ante el fallo que declara a Evo Morales en rebeldía.

“No se ha respetado una sola parte del procedimiento, uno solo de sus derechos constituciones ha sido validado. No existen garantías jurídicas para que Evo Morales pueda presentarse, para que él pueda decir su verdad y pueda ser procesado legalmente ante una autoridad neutra y que tenga igualdad entre las partes. Hay un juez polarizado que no escucha nuestras argumentaciones jurídicas (…) Creemos que lo que se busca es la eliminación física de Evo Morales, lo que se quiere es matarlo, ya lo intentaron el 27 octubre de 2024”, afirmó la defensa del exmandatario.