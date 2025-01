Abogado de Evo dice que “lo único” que conocen del caso de trata son “algunas piezas” de la investigación

Fuente: Unitel

El abogado Jorge Pérez se presentó en el Tribunal Departamental de Tarija para representar a Evo Morales en la audiencia de medidas cautelares del caso de trata de personas en el que se investiga una presunta relación que mantuvo con una menor de edad con quien habría tenido una hija cuando era presidente, en 2016.

El jurista aseguró que él y su defendido cumplen la ley en un proceso en el que supuestamente Morales está en “absoluta indefensión” porque solo conocen “algunas piezas” de la investigación.

La audiencia fue reprogramada para las 09:30 del viernes 17 de enero. El juez ordenó una valoración a cargo del personeros del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Según la denuncia, Morales supuestamente mantuvo relaciones con una menor de edad con quien tuvo una hija en 2016, cuando era presidente del Estado.

“Quien se puede defender si sus abogados y el denunciado no puede mirar el cuadernillo de investigaciones, no puede ingresar al sistema JL2 de la Fiscalía a revisar qué memoriales se han revisado, no puede conocer de ninguna actuación que se está desarrollando”, denunció el jurista antes de ingresar a la audiencia.

A la salida de la audiencia, Pérez confirmó que presentó un certificado médico para acreditar el estado de salud de Morales y admitió que en ese ínterin sostuvo un cruce verbal con el juez.

“Nosotros lo hemos hecho saber cumpliendo el procedimiento formalmente a través de un memorial. Hemos adjuntado un certificado médico forense”, señaló Pérez..

“Se dio una situación de aspereza en la audiencia, porque nosotros tenemos la obligación de que en todas las instancias, en todos los salones de audiencia, debemos denunciar que existe un doble procesamiento ilegal”, añadió.

En su juicio, “el expresidente es objeto de un doble proceso penal por el mismo hecho”.

En referencia al examen médico que debe fiscalizar el estado de salud del sindicado, Pérez indicó que hará las gestiones para cumplir lo dispuesto por el juez.

“Nosotros vamos a coordinar para que pueda asistir los profesionales al señor médico”, señaló.