Abogado de exguerrillero chileno espera que solicitud de extradición no tenga efecto en Bolivia

Alberto Espinoza, abogado del exguerrillero chileno Pablo Muñoz Hoffman, consideró que las autoridades bolivianas deberán rechazar esa solicitud, ya que la legislación establece la prescripción de los delitos que se cometieron hace más de 30 años.

Exguerrillero chileno Pablo Muñoz Hoffman. Foto: Internet

Fuente: ANF / La Paz

Alberto Espinoza, abogado del exguerrillero chileno Pablo Muñoz Hoffman, aseguró que la solicitud de extradición que realizó el gobierno de ese país al Estado boliviano no tendrá efecto alguno.

«La Corte Suprema rectifique al momento de conocerse el fondo de la extradición (…) esta solicitud no va a tener efecto en Bolivia, ni en ningún país civilizado. Es vergonzoso. No correría en ningún país ni (en) Estados Unidos ni (en) México ni (en) Argentina», afirmó el jurista en entrevista con La Tercera.

El lunes, la Policía Boliviana aprehendió al exguerrillero cerca del Consulado de Chile en la ciudad de La Paz tras la alerta que lanzaron los agentes de seguridad. Sin embargo, en menos de 24 horas el sindicado fue liberado, hecho que fue cuestionado por las autoridades del vecino país.

La mañana de este jueves, el viceministro de Gestión Consular de Bolivia, Fernando Pérez, dijo que la Cancillería de Chile iba a presentar la solicitud de extradición del exguerrillero, quien fue detenido y luego liberado por la policía porque no contaba con ese documento.

“Conocemos por las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile que en las próximas horas harán llegar la solicitud de extradición. Una vez que llegue se seguirá el procedimiento adecuado y daremos una respuesta oficial por la vía diplomática”, señaló.

A la vez, el abogado consideró que las autoridades bolivianas deberán rechazar esa solicitud, ya que la legislación establece la prescripción de los delitos que se cometieron hace más de 30 años.

«Ni duplicando ni triplicando cumple la prescripción en Chile. Sencillamente no los cumple. Además, de acuerdo a la legislación boliviana, ejercer la persecución penal por delitos que ocurrieron hace más de 30 años no corresponde, están todos prescritos. Bolivia tiene que rechazarla. No se sostiene una acción penal después de tanto tiempo», enfatizó.