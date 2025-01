Activistas climáticos británicos vandalizaron la tumba de Charles Darwin en la Abadía de Westminster

Fuente: infobae.com

Activistas climáticos atacaron la tumba de Charles Darwin con pintura de tiza este lunes, en la última y controvertida acción disruptiva de los manifestantes contra las políticas medioambientales del gobierno del Reino Unido.

El grupo Just Stop Oil (JSO) dijo que dos de sus partidarios pintaron con tiza “1.5 está muerto” en la tumba del biólogo del siglo XIX en la Abadía de Westminster en el centro de Londres.

Activistas climáticos de ‘Just Stop Oil’ pintan sobre la tumba del naturalista británico Charles Darwin en la Abadía de Westminster en Londres, Gran Bretaña, el 13 de enero de 2025, en esta captura de pantalla obtenida de un video. Just Stop Oil/Jamie Lowe/Folleto vía REUTERS

Esto sigue al anuncio del monitor climático europeo de la semana pasada de que en los últimos dos años las temperaturas globales promedio excedieron por primera vez el límite crítico de calentamiento de 1,5 °C.

La Policía Metropolitana de Londres dijo que los oficiales arrestaron a dos mujeres bajo sospecha de causar daños criminales “con lo que se cree que es pintura en polvo en la Abadía de Westminster”.

“Se llamó a la policía… tras recibir informes de que las mujeres habían sido detenidas por fuerzas de seguridad”, dijo un portavoz.

Activistas climáticos de ‘Just Stop Oil’ protestan después de pintar sobre la tumba del naturalista británico Charles Darwin en la Abadía de Westminster en Londres, Gran Bretaña, el 13 de enero de 2025. Just Stop Oil/Jamie Lowe/Folleto vía REUTERS

“Fueron llevados a una comisaría del centro de Londres, donde permanecen bajo custodia”.

Un portavoz de la iglesia dijo que no anticipaban daños permanentes y que sus puertas permanecieron abiertas para los fieles y visitantes.

JSO, formada a principios de 2022 para presionar al gobierno del Reino Unido sobre la política de exploración de petróleo y gas, nombró a los dos activistas detrás de la maniobra.

Se dijo que Alyson Lee, de 66 años, una asistente de enseñanza jubilada, y Di Bligh, de 77 años, ex directora ejecutiva de un consejo de gobierno local, estaban involucrados.

“Estamos intentando que el gobierno actúe frente al cambio climático, pero no están haciendo lo suficiente”, dijo Lee a los periodistas mientras la policía se la llevaba.

Las activistas luego de pintar la tumba de Darwin. Just Stop Oil/Jamie Lowe/Handout via REUTERS

“Hemos hecho esto porque realmente no hay esperanza para el mundo”. “Lo hicimos en la tumba de Darwin específicamente porque él se estaría revolviendo en esa tumba debido a la sexta extinción masiva que está ocurriendo ahora”.

Lee agregó, “Creo que lo aprobaría porque es un buen científico y seguiría la ciencia, y estaría tan enojado como nosotros con el Gobierno por ignorar la ciencia”.

La JSO ha llevado a cabo una serie de actos similares, entre ellos atacar con sopa pinturas emblemáticas como “Los girasoles” de Vincent van Gogh y con pintura en polvo naranja las piedras megalíticas de Stonehenge.

En una declaración publicada por JSO, Lee comentó, “A pesar de muchas buenas palabras de los líderes internacionales, las emisiones siguen aumentando”.

Alyson Lee, de 66 años, una asistente de enseñanza jubilada, y Di Bligh, de 77 años, ex directora ejecutiva de un consejo de gobierno local fueron arrestadas. Just Stop Oil/Jamie Lowe/Handout via REUTERS