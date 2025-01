Actos del Bicentenario, en riesgo por dificultades con vuelos a Sucre

Apuntan a la estatal Boliviana de Aviación (BoA) por el deficiente servicio. Piden al Gobierno central una solución pronta y convocan al Ministro de Obras Públicas

Ante las suspensiones constantes de vuelos en el aeropuerto Alcantarí y la falta de más conexiones directas de la estatal Boliviana de Aviación (BoA), las instituciones chuquisaqueñas emitieron este jueves un pronunciamiento de protesta, debido a que se advierten graves perjuicios a las actividades turísticas y a las que conmemorarán el Bicentenario de Bolivia este año en Sucre.

Por segundo día consecutivo, este jueves las operaciones aéreas en Alcantarí fueron suspendidas por más de dos horas, generando molestia. Estos problemas son recurrentes desde hace varios años en la capital, pese a que el nuevo aeropuerto se construyó justamente para superar iguales dificultades con el Juana Azurduy que, según dicen ahora varios chuquisaqueños, no daba tantos dolores de cabeza.

Ante ello, representantes de la Gobernación de Chuquisaca, Universidad San Francisco Xavier, Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (Fepch), Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), Comité Impulsor para el Desarrollo de las Provincias de Chuquisaca (Cidepro), Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve) y otras instituciones de departamento se reunieron este jueves para analizar “la crisis de conectividad aérea que enfrenta la ciudad de Sucre y su impacto en el turismo, la economía y la planificación del Bicentenario”.

Posteriormente, en una conferencia de prensa, emitieron un pronunciamiento urgente de protesta exigiendo al Gobierno central una respuesta inmediata, ya que se pone en riesgo la realización de diferentes eventos enmarcados dentro de la Agenda del Bicentenario.

PRONUNCIAMIENTO

“La falta de vuelos directos a Sucre, deficiencias en el equipamiento aeroportuario, que impiden aterrizajes seguros en condiciones climáticas adversas, y las cancelaciones y retrasos constantes, que desalientan el turismo y la inversión, perjudican de sobremanera el desarrollo del departamento”, lamenta uno de los puntos del pronunciamiento.

La directora del Bicentenario de la Gobernación de Chuquisaca, Carmen Almendras, puso un ejemplo: por estas dificultades se vio afectada la Semana de México en Sucre, en noviembre del año pasado, la llegada del Embajador de la Unión Europea y otras actividades que se realizaron desde mayo.

A ello se suma la cancelación del arribo de empresarios y autoridades nacionales al encuentro de Cámaras de Empresarios Privados del pasado miércoles, lo que “evidencia el grave perjuicio que esta situación representa para el desarrollo de Sucre y Chuquisaca”.

Para evitar mayores problemas, las instituciones de Chuquisaca respaldan la iniciativa de “cielos abiertos”, para poner fin al monopolio de BoA, y la mejora de las condiciones del Aeropuerto Alcantarí.

Además, exigen a la Delegación Presidencial del Bicentenario realizar las gestiones para garantizar la operabilidad de la terminal aérea y un compromiso del Gobierno para fortalecer la conectividad de la capital con vuelos directos regulares a Sucre desde los principales aeropuertos del país, principalmente de La Paz.

El vicepresidente de Cidepro, Cliver Pérez, propuso también “analizar levantar el visado por este año del Bicentenario” para facilitar la llegada de ciudadanos extranjeros al país con el objetivo de “aportar al turismo”.

Finalmente, las instituciones chuquisaqueñas determinaron convocar mediante una nota al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, a representantes de Naabol y de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), con el fin de pedir información y plantear soluciones a las deficiencias del servicio de conectividad aérea.

¿Y EL TURISMO?

La Gobernación de Chuquisaca proyectó para este 2025 sobrepasar los 200.000 visitantes a Sucre, meta que se pone en riesgo en caso de que no se dé una solución al problema de conectividad aérea desde y hacia la capital.

DEMANDAS

– Exigir a la Delegación Presidencial para el Bicentenario realizar las gestiones correspondientes para garantizar la operabilidad del Aeropuerto de Alcantarí.

– Habilitación de vuelos directos regulares a Sucre desde los principales aeropuertos del país, en especial de La Paz.

– Equipamiento adecuado del Aeropuerto Alcantarí para garantizar su operatividad en cualquier condición climática.

– Compromiso del Gobierno nacional para fortalecer la conectividad aérea de Sucre.

– Garantizar el arribo de las delegaciones internacionales a la ciudad de Sucre para el Encuentro Mundial de Jóvenes.

Testimonio: “Su vuelo ha sido suprimido”

“‘Lamentamos comunicar que el vuelo 580 de Boliviana de Aviación (BoA) con destino a la ciudad de Sucre, ha sido suprimido el día de hoy. Solicitamos a los pasajeros pasar por las oficinas de la aerolínea para reprogramar su vuelo para otro día’.

Atonitud total, incertidumbre absoluta, indefensión frustrante. Hasta que ello ocurrió, ya nos habían cambiado de puerta (de la 4 a la 1), y habían modificado la hora de salida, de 8:35 a 8:45. El anuncio de la anulación fue a las 9:00 de la mañana, con muchas otras caras agrias de otros dos vuelos que estaban retrasados, a Cochabamba y La Paz.

No es responsabilidad de la tripulación, ellos cumplen con su trabajo. No son responsables los funcionarios que, sonrientes tratan de ayudarnos. No es culpa de los pasajeros que no tenemos otra línea que elegir. Sólo queda la manga de incapaces de los ejecutivos qué debieran ser expulsados con ignominia.

Y pensar que el ticket de abordaje dice: ‘GRACIAS POR VOLAR CON NOSOTROS’.

¡BOLIVIA PUEDE VIVIR DEL TURISMO!”.

Es el texto con el que Carlos Hugo Molina, director del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad) y experto en planificación, expresó su molestia luego de que este jueves le suspendieran su vuelo de Santa Cruz a Sucre, donde debía participar en un conversatorio.

Suspenden operaciones por 2do. día seguido

Por segundo día consecutivo, despegues y aterrizajes en el aeropuerto Alcantarí, se vieron perjudicados este jueves por problemas de visibilidad.

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó que las operaciones se suspendieron a las 6:00 por “reducción de visibilidad y techo de nubes”. Dos horas y media después, a las 8:27, se reestablecieron.

Recordó que las condiciones mínimas de visibilidad para las operaciones son de 4.000 metros y 400 pies, pero que a las 6:00, se registraban 2.500 metros de visibilidad y 300 pies de techos de nube, por lo que no se dieron las autorizaciones de despegues y aterrizajes.

Una situación similar sucedió el pasado miércoles, entre las 12:00 y 15:00, según los reportes de Naabol.

Compromisos del Gobierno central no tienen fecha límite

A principios de enero, tras reclamos similares y como fruto de una inspección al aeropuerto Alcantarí entre la Alcaldía de Sucre, la Gobernación de Chuquisaca, la Brigada Parlamentaria y el Ministerio de Obras Públicas, el ministro Edgar Montaño comprometió una inversión de Bs 64.396.325 para mejorar la terminal aérea.

Según anticiparon, ese presupuesto será utilizado para la compra de un nuevo puente de abordaje, la implementación de salas VIP para recibir a autoridades, la ampliación de la plataforma comercial y la instalación del Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS).

“El Bicentenario, con toda seguridad, va a recibir visitas muy importantes, y la actual plataforma ya ha quedado pequeña (…) Vamos a incorporar el ILS, que le permitirá al piloto volar en circunstancias adversas, y mostramos el contrato para la adquisición de tres mangas de abordaje: Viru Viru, El Alto y, prioritariamente, Alcantarí”, indicó Montaño ese día.

La actual plataforma solo puede albergar a cuatro aeronaves, pero con la inversión anunciada de Bs 38.399.533, el espacio se duplicará, lo que permitirá el arribo de naves más grandes y la llegada de aviones particulares, en caso de visitas de autoridades internacionales.

A la fecha, Alcantarí no cuenta con un ILS de largo alcance, un sistema de navegación aérea que ayuda a los aviones a aterrizar con precisión en condiciones de baja visibilidad. Naabol colocó uno de esos instrumentos para aumentar la visibilidad hasta 4.000 metros. Ahora se prevé la compra de nuevos equipos con Bs 17.309.520 para aumentar el campo visual de los pilotos.

No hay claridad en las fechas límite.