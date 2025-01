Al-Attiyah recibe su primer revés y le obliga a correr al ataque

Primero fue Carlos Sainz, luego Sébastien Loeb… y ahora le ha tocado el turno a Nasser Al-Attiyah. El pentacampeón del Dakar ha sufrido hoy su primer gran contratiempo del Dakar 2025: una avería mecánica de consideración en su Dacia Sandrider.

Tenía que ser el día en el que el catarí desatara su ataque… pero el destino le frenó en seco antes del kilómetro 100. Fue con un pinchazo sin mayores consecuencias, pero al reanudar la marcha llegó el verdadero problema: la rotura de un brazo de la suspensión trasera.

🚘 That’s teamwork! @crisgutierrez and @morenohuete have stopped to help @AlAttiyahN and Edouard Boulanger repair their @DaciaSandriders 🛠

#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/cfC8Wv2uJZ

— DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2025