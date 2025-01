Al-Rajhi, campeón del Dakar 2025 en coche, el primer saudí en lograrlo

Yazeed al-Rajhi (Riad, 43 años), conquistó su sueño de ganar el Dakar en coche al imponerse en la edición número 47 de la carrera más dura del mundo. El multimillonario se convirtió así en el primer ganador saudí del Dakar y el primero en lograr el triunfo como local de toda la historia de la prueba.

Yazeed siempre había destacado por su enorme velocidad, pero pecaba de exceso de fogosidad. Aceleraba mucho, pero le faltaba saber cuándo no hacerlo y gestionar su ventaja. El mejor ejemplo fue lo ocurrido hace un año, cuando abandonó en la etapa 6 por un fuerte accidente. Ocurrió cuando era líder, después de ganar 3 de las primeras 5 etapas. Y en lugar de mostrar su enfado o arrepentimiento, se marchaba del lugar sonriendo, como si aquello le hiciera gracia. Pero un año más tarde, demostró que tras ese error, aprendió y se hizo más fuerte.

En un Dakar de tanta dureza desde el comienzo, los grandes nombres pecaron de exceso de velocidad. Carlos Sainz y Sébastien Loeb abandonaron a las primeras de cambio por sendos accidentes. Mientras, Nani Roma se quedaba fuera de la lucha por un problema de motor. Los oponentes iban cayendo, uno tras otro, y Yazeed se mantenía ahí, sin hacer ruido, al acecho. Algo había cambiado en él.

“¿Qué ha cambiado? ¡La experiencia! Ahora tenemos experiencia. Antes siempre atacaba. Ahora pensamos cuál es el día para atacar, cuál es el día para no atacar… Estrategia», explicaba a MD el día antes de su coronación.

«Creo que no puedes ganar sin estrategia. Cuando necesitamos velocidad, empujamos. Hasta el día 9 o 10 fui casi al 90%, sin empujar al 100%, en absoluto. Y en la etapa 11, a veces empujé al 95%, pero no el 100%, porque no quise tomar riesgos. Y sé que podía hacerlo. Soy bueno en las dunas, no necesito el 100%, porque allí tal vez tienes ventaja, pero tal vez rompas la suspensión o rompas algo. Tienes que ser inteligente”, decía respecto a una etapa 11 clave. Supo mantenerse fiel a su estrategia. Le dio igual que Lategan le arrebatara el liderato en la etapa 10. Sabía que el día crucial era el penúltimo, de 275 km de dunas que domina mejor que el sudafricano, y además, con una posición de salida mucho más retrasada que le permitía tenerla sartén por el mango. Y remontó.

Supo gestionar la carrera, algo que nunca antes supo hacer. Aprovechó que los grandes ya no estaban en carrera. Solo un Nasser al que un fallo de navegación antes de la etapa reina le dejó sin casi opciones. Al-Rajhi fue el que menos falló y ganó.