Alemania: AfD recibe millón de euros de donante misterioso

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha recibido 999.900 euros de un donante misterioso, que ha sido identificado como Horst Jan Winter que hasta ahora no había aparecido públicamente.

Los donativos a los partidos políticos en Alemania superiores a los 35.000 euros tienen que ser publicados incluyendo el nombre del donante, según la ley electoral.

Los donativos provenientes de países de fuera de la Unión Europea (UE) por encima de los 1.000 euros están prohibidos a menos que provengan de un ciudadano alemán o comunitario de una empresa que pertenezca al menos en 50 por ciento a propietarios alemanes.

El tesorero de AfD, Carsten Hütter, dijo a la revista «Der Spiegel que el donante no es miembro del partido y que hasta ahora no lo conocía. Hütter no quiso precisar si el dinero fue girado desde una cuenta personal de Winter o de una empresa.

Hors Jan Winter comunicó al partido que vivía en Blankenhain (este de Alemania). En la dirección que comunicó, según el grupo de medios RND, hay un chalet de dos pisos que desde hace mucho tiempo está deshabitado.

Se trata de la segunda alta donación que recibe la AfD en el curso de una semana. El martes pasado la formación ultraderechista había recibido 1,5 millones de euros del controvertido empresario y médico Winfried Stöcker que durante la pandemia desarrolló una vacuna contra el covid que nunca fue aprobado y nunca salió al mercado.

Stöcker en el pasado fue militante del Partido Liberal (FDP) pero desde 2021 empezó a hacer donaciones a AfD.

ct (efe, spiegel)