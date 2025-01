Analista Valverde afirma que la crisis del sistema de los partidos políticos persiste desde 2003 y no hay propuestas concretas que den esperanza

Consultado sobre figuras como Branko Marinkovic o Chi Hyun Chung, si ellos están haciendo un papel y un discurso diferente, Valverde opinó que representan a una minoría radicalizada que no abarca la diversidad del país.

Santa Cruz.- El analista y abogado Daniel Valverde afirmó que la profunda crisis de los partidos políticos en Bolivia, originada en 2003, persiste sin solución después de más de dos décadas y a pesar de los intentos de unidad por parte de la oposición, este problema no ha sido resuelto, lo que impide la existencia de una propuesta concreta y cohesionada capaz de captar la confianza de la población.

«Una de las crisis más profundas que arrastra el país desde 2003 es el sistema de partidos políticos. Esta mediatización de candidatos y figuras, como el caso de (Manfred) Reyes Villa y el llamado ‘bloque de unidad’, no sustituye el funcionamiento adecuado de organizaciones políticas. Los partidos deben tener estructuras sólidas, principios claros que orienten su accionar, renovación de liderazgos y, sobre todo, propuestas que respondan a los problemas del país», señaló Valverde en el programa radial de La Hora Pico, que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano todos los días desde las 17:00.

En ese sentido, Valverde criticó la prevalencia de una tensión mediática con poco contenido político. «Hay muchas encuestas, pero pocas propuestas; muchos candidatos, pero poca consistencia. Lo que falta son estructuras políticas cohesionadas, con una misión clara, mística y un relato que genere adhesión. La población busca esperanza, algo que aún no encuentra», sostuvo.

Valverde sostuvo que, si bien existen críticas generalizadas contra el MAS, esto no basta. «No es suficiente criticar al oficialismo. Se necesita una propuesta nueva, un relato renovado que incluya soluciones reales a los problemas del país, incorporando nuevos escenarios y perspectivas», explicó.

El analista para reforzar sus declaraciones mencionó un artículo del periodista Andrés Gómez, que señala que para derrotar al adversario es necesario convertirse primero en un actor político fuerte. «Mientras no tengas esa fortaleza no se tendrá garantizado un triunfo, en términos políticos, no se trata de aplastar se trata de vencer convenciendo”, destacó Valverde.

También subrayó la necesidad de innovación y renovación política, incorporando nuevos actores sin descartar figuras con experiencia. «Un fragmento también señala que están cansados de votar por los oficialistas y también estarían cansados de votar por los opositores de siempre”, indicó al señalar que es crucial ofrecer algo nuevo.

Consultado sobre figuras como Branko Marinkovic o Chi Hyun Chung, si ellos están haciendo un papel y un discurso diferente, Valverde opinó que representan a una minoría radicalizada que no abarca la diversidad del país. «Bolivia es una sociedad compleja, con diferencias políticas y regionales profundas. Un discurso como el de Javier Milei en Argentina no funcionaría aquí, porque los bolivianos no somos una población homogénea», concluyó.