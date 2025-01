Analistas señalan que oposición requiere robustecerse para ganar en primera vuelta al MAS

La ansiada renovación de nuevos liderazgos en los partidos políticos de oposición del país, con miras a las elecciones generales 2025 no ocurrió. A estos partidos políticos les queda “consolidarse” y “fortalecerse” para ganar en primera vuelta al Movimiento al Socialismo (MAS), consideran analistas políticos.

La Paz.- La ansiada renovación de nuevos liderazgos en los partidos políticos de oposición del país, con miras a las elecciones generales 2025 no ocurrió. A estos partidos políticos les queda “consolidarse” y “fortalecerse” para ganar en primera vuelta al Movimiento al Socialismo (MAS), consideran analistas políticos.

“Creo que es una situación complicada, porque mucha gente está esperando una opción de cambio real, de reemplazo a casi 20 años de dominio hegemónico del MAS; que con la fragmentación del oficialismo, la crisis de identidad, el ocaso de la revolución democrática y cultural; y básicamente el agotamiento del modelo económico social comunitario productivo, marca un momento de disponibilidad social distinto. Con la posibilidad de que la oposición presente una fórmula ganadora”, expresó Fabián Yaksic, analista político, en entrevista con la ANF.

El analista sostiene que esta crisis del oficialismo es una oportunidad que la oposición debería “aprovecharla”, pero para eso se requiere más que una “unidad”, un “liderazgo territorial”, que debe construirlo en los próximos cuatro meses, por la proximidad de los comicios en agosto.

“No es suficiente juntar personalidades, sumar nombres, que no necesariamente atraen votos o adhesión electoral. Lo que se requiere es un liderazgo territorial, la disputa es esa con el MAS. La oposición no tiene una estrategia territorial sólida, este es un buen momento, tiene que ganar en al menos cinco departamentos de los nueve del país. Pero además pelear voto a voto en las circunscripciones uninominales, donde el MAS ha estado ganando en las últimas elecciones y eso requiere una presencia sólida con candidatos uninominales que aporten cualitativamente al candidato presidencial”, indicó.

Por su parte, la analista política, Luciana Jáuregui considera que la presencia de varios partidos de oposición y no sólo de una propuesta para las elecciones, se debe a que existen varias tendencias y formas de cómo entender la crisis que atraviesa el país actualmente y las salidas posibles.

“Hay que entender la especificidad de las elecciones generales que vamos a tener este año, porque se trata de una elección particular en cuanto a los incentivos que tienen los opositores para participar, respecto a lo que se está jugando en términos político-electorales”, dijo.

Según Jáuregui existen tres tendencias que se presentan actualmente en la oposición. La tradicional liberal democrática liderada por “Tuto” Quiroga; la “populista” de Manfred Reyes Villa y la radical de inspiración “libertaria” de las corrientes internacionales, en las que se encontraría Branko Marinkovic y otros.

“La tendencia del grupo de unidad, que tiene una característica más bien más típica, de tradición liberal democrática, que está encabezada por (Jorge) Quiroga plantea una salida a la crisis más parecida al esquema de la democracia pactada, es decir vía neoliberalismo y democracia liberal representativa. La de Reyes Villa, que es una tendencia más bien populista que interpela directamente al pueblo, desde una perspectiva ‘esa es la novedad’ interclasista, inclusiva e interétnica, que es algo que la otra corriente no hace. Finalmente, la más radical de inspiración libertaria en estas corrientes internacionales de derecho donde están Branko Marinkovic, el grupo del Bunker y otros liderazgos políticos intelectuales que buscan emular las formas políticas y los proyectos que influyen desde el exterior a propósito de la victoria de Donald Trump, de Milei en la Argentina”, detalló.

Jáuregui considera que estas diferentes matrices o “gramáticas” políticas, impiden que la oposición pueda unirse. Y a esto se suma, que por primera vez la oposición tiene la verdadera opción de ganar en las elecciones del 2025.

Oposición debe ganar las elecciones en “primera vuelta”, sino les quedará conformar una corriente “antimasista”

Ambos analistas coinciden en que la oposición si quiere ganar las elecciones generales debe hacerlo en primera vuelta, porque de abrirse una segunda vuelta sería dar una opción al MAS para lograrlo, a pesar de estar dividido.

“Ya están echadas las cartas, la oposición va ir otra vez fragmentada, entonces tendrá que ser la ciudadanía la que cuide su voto y que de estos tres bloques de oposición concentre su voto en alguno de ellos, en función a sus propuestas”, dijo Yaksic.

Señaló que una de las opciones de oposición tendrá que mostrar una mayor “identidad” con la “comunidad”, que hoy día está esperando un cambio “real” y salir de la crisis económica, política y social que “sumergió” al país, el MAS en estos casi 20 años.

“Porque, si el voto ciudadano también se fragmenta en dos o tres alternativas de la oposición, es posible que el MAS incluso fragmentado pueda tener una performance electoral importante, e ir a una segunda vuelta. Confiar en que en la segunda vuelta se pueda concentrar el voto es muy complicado, eso va a significar que vas a tener una Asamblea Legislativa fragmentada, que le va a dar una legitimidad y una gobernabilidad muy frágil al próximo gobierno”, añadió el analista.

Por lo tanto, sentencia Yaksic que los tres bloques de oposición deben presentar una alternativa “fuerte”, “consolidada” y “coherente”, con propuestas que solucionen los problemas estructurales que atraviesa el país.

Jáuregui añade que de ir a una segunda vuelta, la oposición tendrá que unirse dentro de una corriente “antimasista”.

“Aunque es muy posible que en primera vuelta tengamos un escenario fragmentado, es decir hay muchas opciones políticas de oposición, éstas se verían forzadas a unirse en segunda vuelta y formar una suerte de mayorías ficticias, principalmente dentro de una corriente antimasista. Es decir que sea el antimasismo que finalmente les una en segunda vuelta, aunque de manera parcial y no de manera programática”, afirmó.

Partidos políticos deben presentar propuestas sólidas en al menos ocho temas cruciales

Finalmente, Yaksic sugirió que la oposición debe dar propuestas a ocho temas importantes que atingen al país y que la ciudadanía espera respuestas a los mismos.

Detalló el analista, de la siguiente manera: (1) El clivaje económico productivo, el eje estratégico que no ha sido superado. ”El modelo económico que vendió Luis Arce (presidente) y que insiste en implementarlo, se asienta en el uso y el despilfarro del excedente de la exportación de materias primas». (2) Clivaje social, las brechas entre el área urbana y rural. “Pese al boom de nuestra economía, del 2006-2014, el 50% de los bolivianos continúa en condiciones de pobreza. Ni siquiera las brechas entre lo indígena y lo no indígena se ha resuelto, más bien se ha generado mayor confrontación”.

Asimismo, (3) El clivaje ambiental, “Develó el extractivismo depredador del capitalismo de Estado del MAS, más allá de los discursos pachamamistas”. (4) Clivaje democrático, ausencia de la independencia de poderes. “Ese sicariato judicial versus la necesidad de tener una justicia independiente, es otro de los temas claves”. (5) tema territorial. “El centralismo caracterizó al régimen de los 20 años del MAS, pese a la apuesta por las autonomías. (6) Clivaje tecnológico. “Bolivia está en un rezago tecnológico, tenemos analfabetismo y brecha digital”.

(7) Clivaje identitario, “Se ha querido eliminar a la república con un ficticio estado plurinacional, tenemos hoy en el país dos banderas, se debe tener sólo una. Una sola cohesión cultural, ideológica, pero sobre todo respetando esa característica societal que es lo plurinacional que no es una denominación estatal, que es una realidad social»; y (8) Clivaje de la globalización “¿Dónde nos ubicamos como país en el mundo?, aquí hay un desafío, hemos pasado en la comunidad internacional de la diplomacia neoliberal del cóctel a la diplomacia de los pueblos, que sólo es de amigos, nos han provocado un aislamiento ideológico; necesitamos de un relacionamiento internacional”, finalizó.

