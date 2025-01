Ante ratificación de movilización gremial, el Gobierno dice que disposición polémica del PGE aún no está vigente

El viceministro Jorge Silva sostuvo hay pedidos para que la disposición adicional séptima del PGE no alcance al comercio minorista. Mientras que la Confederación de Gremiales liderará las movilizaciones del lunes

Juan Carlos Barrionuevo/ Álvaro Rosales Melgar







Fuente: Unitel

En medio de los anuncios de movilización multisectorial previstos para este lunes en rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, señaló que este apartado de la ley financial no entra en vigencia mientras no haya una reglamentación.

“La aplicabilidad de la disposición séptima de la ley financial no está en vigencia”, dijo el viceministro (centro)

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La autoridad se refirió a este tema tras una reunión que se llevó adelante con algunas esferas del sector gremial este viernes en oficinas del Ministerio de Justicia, enfatizando que se tuvo una discusión para abordar esta disposición que contempla decomiso de productos si al Gobierno le parece que un precio es elevado.

“Hemos acordado en importantes conclusiones que nos van a permitir seguir avanzando. Ellos han planteado que en el reglamento debe señalar textualmente que el alcance de la normativa no va a llegar al sector del comercio minorista. Segundo, han planteado la necesidad de poder tener este tipo de reuniones en todas las federaciones departamentales de gremiales del país”, apuntó Silva.

Mientras tanto, el vicepresidente de la Confederación Nacional de Gremiales, Edgar Álvarez, confirmó que las movilizaciones arrancarán este 13 de enero, a las que se sumarán diferentes sectores del aparato productivo. Además, se suman otras demandas relacionadas a la coyuntura económica del país.

La disposición establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.

Además tal disposición señala que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar información de producción, transformación y comercialización, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.