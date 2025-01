Anulan elecciones de docentes de la UMSA por irregularidades en el registro de votantes

En caso de que no se cumpla la decisión judicial, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie un proceso penal contra el comité electoral.

Fuente: ANF

La Sala Constitucional Segunda de La Paz anuló las alecciones de la Federación Sindical de Docentes de la Universidad Mayor de San Andrés (Fedsidumsa) porque se encontraron irregularidades en el registro de los electores, se permitió que docentes desvinculados de esa institución participen en la jornada de votación.

El jueves 9 de enero se ha desarrollado la audiencia de amparo constitucional contra el señor Alberto Zabala Loma presidente del comité electoral del Fedsidumsa, el presidente del comité electoral ha vulnerado de manera flagrante el derecho político. Se ha determinado la anulación de las elecciones de la Fedsidumsa”, informó a la ANF Max Yavé, abogado del docente Edmundo Vilela que interpuso la demanda judicial.

El 20 de noviembre se llevó a cabo la elección para renovar el comité ejecutivo de esa federación, en esa oportunidad se eligió a Ángela Alanes como secretaria ejecutiva y Jaime Sánchez como secretario general del frente “Docentes en Acción”.

El jurista explicó que una gran cantidad de los docentes cesaron en sus funciones y fueron desvinculados de la entidad académica, por lo tanto, no estaban habilitados para participar en la jornada electoral. Sin embargo, el presidente del comité electoral los habilitó.

“El presidente del comité electoral ha validado la participación de personas ajenas a la universidad, de ciudadanos que no tenían vínculo laboral con la institución. El 6 de noviembre mediante un acto administrativo cesaron sus funciones como docentes de la universidad, pero 14 días después votaron para elegir a un frente que no tenía representatividad”, puntualizó.

A través de un comunicado, el comité ejecutivo de esa federación cuestionó la decisión de la sala constitucional y afirmó que detrás del amparo constitucional se encuentra el frente “Transformación docente”, que no obtuvo ni el 25% de los votos de sus colegas. Además, consideran que es una afrenta a la autonomía universitaria.

“Esta decisión, producto de una acción de amparo constitucional presentada por Edmundo Vilela Gutiérrez, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y digitada por el frente Transformación Docente a la cabeza de Sonia Montaño y su plancha perdedora que no logró ni el 25% de la votación, y que se constituyeron como terceros interesados, deja una profunda herida en nuestro estamento docente y vulnera la Autonomía Universitaria”, señala la nota.

Incluso, el abogado señaló que los docentes de la facultad de medicina que ya no tenían ningún vínculo con la UMSA enviaron una nota al comité electoral consultando si podían sufragar a pesar de que ya no pertenecían a la UMSA, pero no tuvieron respuesta.

“Los docentes de la Facultad de Medicina han enviados notas al comité electoral solicitando información si estaban habilitados pese a que ya no tenían ningún vínculo con la universidad, pero lamentablemente no respondieron y eso se llama silencio administrativo. Entonces, ellos sabían que estaban actuando de mala forma y que el proceso iba a ser observado”, indicó.

El fallo

El abogado indicó que la sala constitucional definió tres elementos en su resolución: la nulidad de la elección, actualizar la lista de docentes con la exclusión de aquellos que ya no ejercen funciones y que en un plazo de 6 días se emita una nueva convocatoria de votación.

“La sala constitucional resuelve la nulidad de las elecciones del Fedsidumsa 2024 – 2026, además pide que se actualice el padrón de los docentes habilitando a los que están legalmente registrados y excluyendo a quienes no forman parte del estamento docente, con el fin de que se respete la igualdad del voto”, precisó.

En caso de que esa determinación no sea cumplida, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie un proceso penal contra el comité electoral.

En emergencia

Por otra parte, la federación de docentes se declaró en emergencia y advirtieron que se vulneró el derecho de los docentes y se puso en entredicho los valores democráticos de la universidad.

“A pesar de este golpe, nos mantenemos firmes y ratificamos que no claudicaremos, ni retrocederemos un solo paso en la defensa de su voto, su confianza y los principios democráticos que nos unen como docentes de la UMSA. Hoy más que nunca, su respaldo, su confianza y su voz son esenciales porque estos atropellos no nos debilitan”, señala otra parte del comunicado.

