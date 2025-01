Arce llama a la complementariedad campo-ciudad mediante el Pacto Urbano y el Pacto de Unidad

El presidente Luis Arce instó este viernes a consolidar una complementariedad entre el Pacto de Unidad, que aglutina a las organizaciones sociales de las zonas rurales de Bolivia, y el Pacto Urbano, que reúne a instituciones y organizaciones sociales de los centros urbanos, para trabajar y resolver los problemas del país.

El presidente Luis Arce en el Segundo Ampliado Nacional del Pacto Urbano de Bolivia en Tarija

Fuente: https://elpais.bo

“Nosotros coincidimos porque esa complementariedad -que tiene que haber entre campo-ciudad- se verá plasmado en esta coordinación y complementariedad de trabajo entre el Pacto Urbano nacional-departamental con el Pacto de Unidad nacional y departamental que tenemos, aquí no se trata de pelearse espacios, sino más bien de complementar, aquí se trata de cooperar unos a otros porque estamos viviendo en un solo país”, afirmó.

La convocatoria la hizo durante su participación en el Segundo Ampliado Nacional del Pacto Urbano de Bolivia, en Tarija, creado en enero de 2024 y constituido por organizaciones sociales urbanas de todo el país.

La integran organizaciones como la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia (Conalvuje), la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas y Vivanderos de Bolivia, además de transportistas, obreros, productores, entre otras.

Arce explicó que el Pacto Urbano de Bolivia se constituye en el eje articulador de las organizaciones urbanas, para tener una representación ante el Gobierno nacional con el fin de encontrar respuesta a sus demandas, que son comunes.

Como ejemplo, mencionó la anhelada construcción de un mercado en la zona sur de la ciudad de Tarija, que no logró la atención de la Alcaldía de Tarija.

“Todos sabemos que es una competencia municipal, todos sabemos que es el alcalde el que tiene que resolver esos temas, pero entendemos también que, si el Gobierno nacional no toma cartas en el asunto, esto no se va a resolver. Por eso, hermano senador (Luis) Caso, hermano Juan Carlos García, atendiendo siempre sus solicitudes, escuchándolos, vamos a construir ese mercado Abasto del Sur, hermano, aquí en la ciudad de Tarija”, aseguró.

Tomando de referencia este hecho, el presidente señaló que “algunos alcaldes no escuchan y no entienden” este tipo de exigencias de las organizaciones urbanas.

“Vemos también a algunas autoridades departamentales que no atienden y que no escuchan, por lo tanto, estas demandas, estos requerimientos, no son satisfechos ni resueltos por ninguna instancia”, consideró.

Por ello, destacó la importancia del Pacto Urbano, que ya conformó sus nueve departamentales y la nacional.

“El Gobierno nacional, por supuesto que los va a escuchar y recibir, para ir dando solución a esos problemas que se van dando en todo el país”, comprometió.