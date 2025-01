Arcistas dan plazo a la Asamblea hasta el 10 de febrero para aprobar créditos externos; anuncian toma

El dirigente campesino arcista Mario Seña advirtió a la Asamblea Legislativa que el 10 de febrero se iniciará una toma indefinida de la Asamblea legislativa si es que no se aprueban préstamos internacionales

El dirigente campesino arcista Mario Seña. Foto: Andrea Rojas

Fuente: Brújula Digital

El dirigente campesino arcista Mario Seña dio plazo a la Asamblea Legislativa hasta el 10 de febrero para aprobar créditos internacionales solicitados por el Gobierno, caso contrario anunció la toma indefinida de sus instalaciones.

El plazo del sector arcista es emitido luego de que la Asamblea Legislativa no pudo aprobar créditos externos, por cerca de $us 700 millones para diferentes obras, desde la anterior legislatura.

Actualmente, en el Senado hay dos proyectos de ley, por $us 400 millones aprobados por la Cámara de Diputados, que deben ser revisados.

Este jueves, ambos proyectos de ley fueron derivados a sus respectivas comisiones de la Cámara Alta para que empiece su tratamiento,

En la agenda semanal de la Cámara de Diputados hay proyectos de ley de créditos externos por más de $us 250 millones, los mismos que estaban previstos para su tratamiento en esta semana. No obstante, aún no se concretó su consideración.

Seña recordó que, en un ampliado campesino realiado el 9 de enero, se determinó exigir el tratamiento y aprobación de estos préstamos externos. Por ello, acotó, se envió notas al Senado, instancia que les contestó que no tenían en mesa ningún proyecto de norma, puesto que los mismos estaban en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, Seña indicó que al margen de definir en qué cámara se encuentran los proyectos de ley de créditos internacionales, el plazo vence en febrero.

“Si hasta el 10 de febrero no se debaten, no se aprueban los créditos, inmediatamente se va a convocar a una manifestación y toma definitiva indefinida de la Asamblea nacional”, advirtió Seña.

Este miércoles, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, rechazó los reclamos del presidente Luis Arce y del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, para la aprobación de proyectos de ley de créditos internacionales.

Rodríguez afirmó que es “mentira” que en la Cámara Alta haya habido proyectos de ley de préstamos externos estancados. Precisó que fue la Cámara Baja la que retuvo esos documentos.

BD/JJC