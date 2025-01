Arcistas y opositores piden la aprehensión de Evo Morales, él afirma que es víctima de persecución

El ocialista Freddy Velásquez negó que haya una persecución política contra el exmandatario y consideró que debió coadyuvar con las investigaciones para desvirtuar las acusaciones que pesan en su contra.

Fuente: ANF

Ante la declaratoria de rebeldía contra el expresidente Evo Morales, los legisladores del ala arcista del Movimiento al Socialismo (MAS) y los opositores pidieron que sea aprehendido y sometido ante la justicia. Mientras que el exmandatario afirmó que es víctima de persecución política y judicial.

“Lo que corresponde es que se proceda con su inmediata aprehensión del señor Evo Morales. Si el señor Eduardo Del Castillo y la Policía boliviana no ejecutan inmediatamente esta orden de aprehensión, se va a constatar, ante Bolivia y ante el mundo, la complicidad y el contubernio que existe en favor de Evo Morales”, afirmó la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar.

El exmandatario, a través de sus redes sociales, denunció que es perseguido por la justicia servil al gobierno de Luis Arce y que actúan como en tiempos de la inquisición. Dijo que buscan inhabilitar su candidatura en las elecciones generales de este año.

“Denuncio al mundo que me persigue y me condena en tiempo récord, una ‘justicia’ parcializada y servil al gobierno de Arce y Choquehuanca, que tiene dominado a todo el Órgano Judicial. Esta ‘justicia’ actúa como en tiempos de la inquisición: sin pruebas, sino con convicciones subjetivas. Mis acusadores no buscan justicia, quieren proscribirme y eliminarme ante las próximas elecciones presidenciales de Bolivia”, escribió.

El Juzgado Quinto de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer de Tarija declaró en rebeldía al expresidente porque no se presentó por segunda vez a la audiencia cautelar. Además, dispuso su arraigo, aprehensión, el congelamiento de cuentas y la anotación de sus bienes.

En ese sentido, la diputada arcista del MAS Deysi Choque consideró que la Policía y la Fiscalía deben actuar y ejecutar el mandamiento de aprehensión, tal como se hace en otros procesos.

“No se puede seguir permitiendo este tipo de situaciones, creo que es hora de que la Fiscalía y la Policía actúen como corresponde como con cualquier otro ciudadano. No se trata de que sea un proceso político, si no es cierto, él se sometía a una prueba de paternidad y se acaba el problema”, manifestó.

Su colega oficialista Freddy Velásquez negó que haya una persecución política contra el exmandatario y dijo que debía coadyuvar con las investigaciones para desvirtuar las acusaciones que pesan en su contra.

“Ellos deben actuar de acuerdo a la ley, él no es un perseguido político y tranquilamente podría colaborar con la justicia y desvirtuar muchos temas, como él o sus allegados arguyen”, indicó.

En ese sentido, el exmandatario fustigó la decisión judicial y señaló que la determinación judicial fue redactada anteriormente por los ministros de Justicia y Gobierno, incluso dijo que solo faltó que lo descuarticen en una plaza, haciendo alusión al caso del líder indígena Tupac Katari.

“Solo faltó que ordenen mi descuartizamiento inmediato en una plaza, como ocurría en la Colonia cuando los conquistadores castigaban severamente a los indígenas rebelados contra la opresión”, añadió.

