Armin Dorgathen: “La planta de urea del Chapare no debió construirse en ese lugar”

La máxima autoridad de YPFB espera que los trabajos realizados en 2023 y 2024 den resultado este año y que ello se evite las filas en los surtidores del país

Juan Carlos Salinas

Fuente: El Deber

Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), centra su esperanza en Mayaya para incrementar la producción de gas. En Dinero 360, de EL DEBER Radio, explicó que la falta de una política de exploración es responsable de la actual situación de menor producción gasífera. Descartó la importación de GLP y adelantó futuras inversiones.

¿Cuál es el balance que hace usted sobre el desempeño de YPFB en 2024?

El balance es complicado de poder realizar, pues tuvimos una crisis. Evidentemente hubo problemas en el abastecimiento de combustible, un problema que se viene arrastrado y que lo sufrimos en 2024. Sin embargo, si debo poner en la balanza de los logros durante el año pasado el descubrimiento del pozo Mayaya Centro (La Paz) no indica el tremendo potencial de gas que hay en el norte del país. Es el principal logro de 2024 o incluso de los últimos cuatro años de gestión, debido a que se encontró una cuenca que nos va a permitir hallar varios Margaritas.

Es cierto que no se puede desconocer la crisis del combustible que si hubiera sucedido en otra época su efecto habría sido diferente. Se debe señalar que debimos afrontar algunos problemas estructurales que no pudimos cambiar. Por ejemplo, enfrentamos problemas logísticos como el bloqueo de carreteras, hasta los climáticos, como las marejadas en el puerto de Iquique (Chile) que afectaron la descarga del combustible importado.

Otro logro importante realizado en 2024, que nos permite tener una mejor funcionalidad a la hora de importar combustibles, es contar con nuevas opciones de puertos. Una opción con un gran avance de trabajo es un puerto en Perú, otra es en Paraguay y Argentina. Son negociaciones que no empezaron hace uno o dos semanas, sino que llevan varios meses de trabajo. Entonces todo lo iniciado en 2023 y 2024, tendrá resultados este año, eso lo podrá apreciar la gente.

¿Entonces, puede asegurar que este año se garantiza el abastecimiento de combustible y que no habrá filas?

Este año las filas ya no serán un tema recurrente, pues lo estamos solucionando con los trabajos realizados en 2023 y 2024, por lo que me animo a indicar que no habrá filas como el año pasado.

¿Por qué antes no se hicieron los trabajos de exploración y perforación?

Creo que hubo miedo. Pues en 2016 y 2017 en el Gobierno existía la teoría del daño económico. Es decir, si el Estado realizaba la perforación de un pozo y esta salía seco, se tenía la idea de haber realizado un daño económico al país. Pero si se conoce el negocio petrolero se sabe que al perforar un pozo hay un 20% de que este sea exitoso, por lo que se deben perforar diez pozos para que dos sean exitosos, es así como funciona este negocio, no solo en Bolivia, sino en el mundo. Aparte del miedo también hubo desconocimiento y personas no idóneas que solo dijeron frases políticas como el mar de gas.

¿Es correcto que en poco tiempo tendremos que importar GLP?

No. Esas son estimaciones fatalistas que hacen algunas personas. La producción de GLP está garantizada. El tema surge por la no venta de gas a Argentina y se pone en duda el funcionamiento de la planta separadora de líquidos Carlos Villegas, pero eso ya se solucionó. Se tardó y eso se debe a si ese era el mejor lugar para su construcción, lo mismo sucede con la planta de Amoníaco y Urea del Chapare.

¿Fue el mejor lugar para la construcción de la planta de fertilizantes?

No lo fue, pues para cualquier proyecto que busque exportar minerales, lubricantes, fertilizantes, soya, lo primero que se deben pensar son en los costos logísticos de transporte, en la distancia y en la facilidad de acceso del mercado a exportar. Entonces (para que) tener la planta de fertilizantes en el Chapare. Cuando debido a su distancia los costos de transporte se encarecen un 10%, un porcentaje significativo a la hora de exportar, es un ejemplo de una planta que nunca se debió construir en ese lugar.

Por eso ante la gran demanda de fertilizantes, vamos a construir una segunda planta con el doble de capacidad de producción, pero su ubicación estará cerca de nuestro principal mercado que es Brasil, justamente hay empresas de ese país que quieren invertir.

